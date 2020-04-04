نصائح العالم المصري فاروق الباز لمواجهة كورونا في رسالة لـ"العين الإخبارية"

وجه عالم الفضاء المصري فاروق الباز، رسالة تضم نصائح بشأن كيفية التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وفي تصريح خاص عبر الهاتف من الولايات المتحدة، أوضح فاروق الباز وهو يشغل منصب مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، لـ"العين الإخبارية"، أنه يطبق العزل المنزلي، ولا يستقبل الزيارات المنزلية اتباعا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وفي رسالته الصوتية التي خص بها "العين الإخبارية"، قال الباز: "في ظل الوقت العصيب الذي نعيشه مع تفشي فيروس كورونا المستجد، يجب أن نتبع جميعنا تعليمات ونصائح الأطباء ونبقى في منازلنا ولا نتحرك كثيرا لأن الأطباء يعرفون ما يمكن أن يحدث".

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وأضاف عالم الفضاء المصري: "بالنسبة لي أمكث في منزلى ولا أتحرك منه، لأن هذا ما نُصحنا به لمواجهة فيروس كورونا.. وإن سألني أحدكم لماذا يجب أن نتبع الإجراءات الوقائية أجبته بأننا نريد الانتهاء من هذه الأزمة سريعا والعودة لحياتنا الطبيعية".

وتابع الباز: "كورونا فيروس جديد وما زال الأطباء يجهلون الكثير عنه ويحتاجون لمزيد من الوقت لمعرفة تفاصيله.. والمجال الطبي في جميع أنحاء العالم يكرس جهوده للتعرف على هذا الفيروس ومعرفة كيفية التخلص منه".

واختتم العالم المصري حديثه وهو يبدي تفاؤله بالوصول إلي علاج قريب، قائلا: "المختصون سيصلون إلى طريقة علاج تخلصنا من هذا البلاء بإذن الله".

وسجلت مصر، حتى مساء الجمعة، 985 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.