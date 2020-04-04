شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتداء الأقنعة ساهم فى احتواء أزمة فيروس كورونا بالصين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتغير موقف المجتمع الأمريكي تجاه ما إذا كان يجب على الأشخاص ارتداء الأقنعة لمنع انتشار وباء الفيروس التاجي كورونا، وأفادت التقارير أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تراجع إرشاداتها حول ارتداء الأقنعة والتوصيات الخاصة بها حول دور الأقنعة في الحد من انتشار الفيروس.

بينما نصح مسئول لوس انجليس الأمريكية اريك غارسيتى يوم الاربعاء الماضي الجميع فى المدينة بارتداء أقنعة الوجه عند الخروج من المنزل، لحمايتهم من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.



دور الاقنعة في الحماية من كورونا

أوضح التقرير المنشور علي موقع "globaltimes"، أنه منذ تفشي وباء الفيروس التاجي كورونا، أصر العديد من أطقم الأطباء في الغرب، والمؤسسات الطبية أنه ليس من الضروري ارتداء أقنعة الوجه للأشخاص الأصحاء في الأماكن العامة، ولكن ينصحون فقط باستخدام الأقنعة من قبل العاملين في المجال الطبي والمرضى و الذين يرعون المرضى.

وهنا يجب طرح سؤال هام جدا، وهو بما أن الأقنعة تساعد في حماية العاملين بالمجال الطبي، فلماذا لا يحتاجها الأشخاص العاديون في حياتهم؟..

Advertisements

بعد أن اهتمت ودرست المجتمعات الأمريكية والأوروبية دور الصين في احتواء انتشار الفيروس التاجي كورونا، وثبتوا أنهم كانوا يرتدون الأقنعة في المحاربة ضد كورونا، وأسفر عن ذلك، أنه دعا بعض المهنيين الطبيين في الولايات المتحدة وأوروبا المواطنين علي ضرورة ارتدء الأقنعة لمكافحة انتشار الفيروس التاجي مثل ما حدث في الصين.



الاقنعة

وأوضحوا، أنه من الممكن أن تساعد الأقنعة في منع إصابة الأشخاص بالعدوى، عند اختلاطهم بالأخريين المصابين، وأيضا تساهم في الحد من انتشار الوباء بشكل ملحوظ، وها ما تسبب في الشعور بالندم بعد صدور العديد من التوصيات بعد ضرورة ارتدائها للحماية من الوباء.