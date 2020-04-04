وزارة المرأة التونسية تخصص خطًا هاتفيًا للإبلاغ عن حالات العنف الزوجي

تضع وزارة المرأة التونسية، الإثنين، خطاً هاتفياً أخضر لتمكين النساء اللاتي تعرضن للعنف خلال فترة الإغلاق التامّ من الإبلاغ عن الحالات ومن الحصول على الدعم النفسي لعائلاتهن،وقالت وزيرة المرأة التونسية أسماء السحيري العبيدي إنه في الفترة الممتدة من 23 الى 29 مارس/آذار، ارتفعت نسبة العنف ضد المرأة بخمس مرات مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وتابعت أنه تم تسجيل 40 بلاغاً من نساء ضحايا عنف في الأسبوع الأول من الإغلاق التام مقارنة بـ7 بلاغات في الفترة نفسها من 2019.

ووفقاً للوزيرة، جاءت البلاغات من نساء تتراوح أعمارهن بين الثلاثين والأربعين عاماً ولهن مستوى تعليمي ابتدائي وثانوي، وقد عنفن لفظياً وجسدياً وتم نقل حالتين للمستشفى جراء ذلك.

وذكرت: "بهدف التخفيف عن الضغط النفسي والعائلي تم إطلاق الخط الهاتفي الأخضر 1809، ويتولى 11 طبيباً نفسيا الإجابة عن المكالمات من الثامنة صباحا إلى منتصف الليل وعن تساؤلات الوالدين والأطفال".

وتمكن هذه الخدمة من تقديم النصائح اللازمة لمواجهة الوضع الجديد تبعاً للحجر التام وكيفية التصرف مع تزايد الضغط النفسي داخل العائلة، وفقاً للوزارة.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

وزيرة المرأة التونسية تؤكّد ارتفاع العنف ضد النساء بسبب الحجر الصحي

تعرف على ملامح المرأة الجميلة وصفاتها لدى شعوب العالم