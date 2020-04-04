شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ياباني لكورونا يثير الجدل..الصين ترحب وكوريا الجنوبية ترفض لآثاره الجانبية الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقار جديد لعلاج فيروس كورونا ياباني الأصل يثير حاله من الجدل حوله في مدى فاعليته من عدمه حيث ينقسم جيران اليابان حول استخدام عقار "أفيجان" المثير للجدل في بلدانهم، حيث رحبت الصين باستخدام الدواء في تجربة على مدى فاعليته بينما رفضت كوريا الجنوبية اللجوء الى استخدامه قائلة إن الآثار الجانبية الخطيرة من المحتمل أن تتسبب في تلف الأجنه، بالإضافة إلى أن مجموعات الخبراء الأمريكيين على خلاف بشأن استخدام هذا الدواء غير المثبت للانضمام إلى أحدث نقاش دولي حول علاج كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة SOUTH CHINA POST برز الدواء المضاد للفيروسات المعروف أيضًا باسم favipiravir وتم تطويره من قبل شركة Fujifilm Toyama Chemical Company اليابانية ، كدواء محتمل لعلاج المرضى المصابين بالفيروس التاجي المميت كورونا والذي لا يوجد علاج له حاليًا.

يُعرف Favipiravir او افيجان على نطاق واسع على انه علاج فعال على مجموعة واسعة من الفيروسات بما في ذلك الفيروسات التاجية والفيروسات arenavirus والفيروسات bunyavirus والفيروسات عن طريق تثبيط الفيروسات بشكل انتقائي ومنع التكاثر.

ذكر فريق البحث أنه قد تكون هناك مخاطر من هذا العقار والإصابة بما يعرف بحاله السمية الجنينية في إشارة إلى العوامل التي يمكن أن تضر الجنين

وسمحت السلطات الصحية اليابانية بالموافقة المشروطة على استخدام الدواء ، ومنحته فقط للأمراض المعدية الخطيرة بما في ذلك إنفلونزا الطيور وفيروس إيبولا ولكن مع ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في طوكيو وتعطل الحياة في اليابان مثل تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ، فإنها تعيد النظر في شروط الموافقة عليها لاستخدامه لعلاج مرضى كورونا

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي الأسبوع الماضي إن طوكيو ستضغط من أجل الموافقة على دواء أفيجان كعلاج للفيروس التاجي الجديد، وقال إن العقار أثبت فعاليته في رفع بعض أعراض الفيروس القاتل وجذب اهتمام العديد من الدول.

يبدو أن الصين واحدة من الدول التي تبدي اهتماما قال باحثون حكوميون صينيون إنهم وجدوا الدواء الياباني فعالا في علاج مرضى فيروس كورونا ، وأضافوا أنهم سيعززون استخدام الدواء.

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وقال تشانغ شين مين مدير المركز الوطني لتطوير التكنولوجيا الحيوية أن الدواء كان فعالاً في التجارب السريرية التي أجرتها مؤسستان طبيتان في الصين وقال تشانغ إنه يخفف الأعراض المتعلقة بالفيروس التاجي بما في ذلك الالتهاب الرئوي ، وليس له آثار جانبية واضحة.

على النقيض من ذلك ، قالت سيول إن استخدام أو "افيجان" favipiravir سيكون قرارًا متسرعًا ، بالنظر إلى أن بعض الدراسات قالت أن الدواء قد يسبب آثارًا جانبية ، بما في ذلك وفاة الجنين أو تشوهها.

قررت وكالة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية عدم استيراد أفيجان بعد أن خلص فريقها من خبراء الأمراض المعدية إلى عدم وجود بيانات سريرية كافية لإثبات فعالية الدواء وبسبب الآثار الجانبية المحتملة وفقًا لوكالة أنباء يونهاب.

وقال اوه ميونج دون خبير الأمراض المعدية في كوريا الجنوبية: "لم يظهر أفيجان فعاليته فقط خلال دراسات الاختبار ولكن أيضًا لا توجد بيانات عن التجارب السريرية التي أجريت على المرضىأظهر الدواء أيضًا آثارًا جانبية خطيرة مثل وفيات الأجنة في الدراسات على الحيوانات".

وبدلاً من ذلك ، سمحت سيول باستخدام عقار Remdesivir لعلاج الفيروس،و هو دواء تجريبي طورته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة Gilead Sciences.

تم تطوير Remdesivir في الأصل كعلاج للإيبولا ، ولكن بعد تفشي فيروس التاجي الأخير تم وصفه لأول مريض مؤكد بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.