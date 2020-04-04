شكرا لقرائتكم خبر عن عاشوا وماتوا مع بعض.. زوجان يموتان معاً بفارق 6 دقائق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 6 دقائق فقط هي التي تفصل بين وفاة زوجان أمريكيان تزوجا وعاشا سوياً لأكثر من 50 عاماً، وتسبب فيروس كورونا في وفاتهم سوياً في نفس الوقت.

وبحسب جريدة "ديلي ميرور البريطانية"، كان ستيوارت وأدريان بيكر، البالغان من العمر 74 و 72 عاماً، في نفس الغرفة عندما توفيا معاً بعد أن قال الأطباء في فلوريدا إنهم عاجزون فعل أي شيء لإنقاذهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

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وكان ستيوارت وأدريان بيكر بصحة جيدة قبل مرضهم، والذي بدأ قبل حوالي 3 أسابيع، لكنهما ماتا في نفس الغرفة بعد توقف أجهزة التنفس الصناعي وبفارق دقائق معدودة.

سجل ابنهم بودي بيكر مقطع فيديو يحث فيه الناس على البقاء في المنزل لإنقاذ أرواحهم بعد مأساة وفاة والديه.