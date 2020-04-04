شكرا لقرائتكم خبر عن وفقا للأبحاث.. هل تقتل الحرارة المرتفعة فيروس كورونا أم تحد نشاطه .. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الدخول فى مرحلة ارتفاع درجات الحرارة التدريجية، كثرت الأقاويل بأن هناك آمال فى القضاء على فيروس كورونا، أو الحد من نشاطه على الأقل.

اقترحت دراسة وفقا لصحيفة " south china morning post"، أن فيروس كورونا، قد يكون به بقعة تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة، ولكن الخبراء يقولون إنه يجب على الأشخاص تجنب الوقوع في فخ التفكير بأنه سيتفاعل مع التغيرات الموسمية بنفس الطريقة تمامًا مثل الآخرين مسببات الأمراض ، مثل تلك التي تسبب نزلات البرد أو الأنفلونزا.



فيروس كورونا

سعت الدراسة التي أجراها فريق من جامعة صن يات صن في قوانجتشو ، إلى تحديد كيفية تأثر انتشار الفيروس التاجي الجديد بالتغيرات في الموسم ودرجة الحرارة.

وقالت الدراسة " أن درجة الحرارة يمكن أن تغير بشكل كبير انتقال Covid-19، وقد تكون هناك درجة حرارة أفضل لانتقال الفيروس، مضيفة أن "الفيروس حساس للغاية لدرجات الحرارة المرتفعة" ، مما قد يمنعه من الانتشار في الدول الأكثر دفئًا ، في حين بدا العكس صحيحًا في الأجواء الأكثر برودة.

ونتيجة لذلك ، اقترح أن "تعتمد البلدان والمناطق ذات درجة الحرارة المنخفضة على أشد تدابير الرقابة، تعتمد العديد من الحكومات الوطنية والسلطات الصحية على الفيروس التاجي الذي يفقد بعض فعاليته مع ارتفاع درجة حرارة الطقس ، كما هو الحال بشكل عام مع الفيروسات المماثلة التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا.

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خريطة تأثير درجة الحرارة على فيروس كورونا

ومع ذلك ، فإن دراسة منفصلة أجرتها مجموعة من الباحثين ، أكدت أن الطقس وحده ، [مثل] ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة مع وصول فصلي الربيع والصيف إلى نصف الكرة الشمالي ، لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض في عدد الحالات دون تنفيذ تدخلات واسعة النطاق في مجال الصحة العامة"، وقالت الدراسة أيضا إن المناخ ربما لعب دورا في سبب تفشي الفيروس في مدينة ووهان بوسط الصين حيث تم اكتشافه لأول مرة.

قال خبراء آخرون ، مثل حسن زركت ، المدير المساعد لمركز أبحاث الأمراض المعدية في الجامعة الأمريكية في بيروت ، إنه من المحتمل أن الطقس الأكثر دفئًا ورطوبة سيجعل الفيروس التاجي أقل استقرارًا وبالتالي أقل قابلية للانتقال ، كما هو الحال مع مسببات الأمراض الفيروسية الأخرى.

وقال "ما زلنا نتعلم عن هذا الفيروس ، ولكن بناء على ما نعرفه عن الفيروسات التاجية الأخرى يمكننا أن نأمل".