شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرب وحشية تحدث بين جهاز المناعة وفيروس كورونا، فعندما يدخل الفيروس لجسم الإنسان يصبح في سباق مع الزمن لاختطاف الخلايا والتكاثر والانتشار، حيث يعتمد بقاء الفيروس على ذلك، وبمجرد أن يكتشف جهاز المناعة في الجسم الفيروس المتسلل تحدث الحرب، فمن سينتصر؟! .. هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو، وفقاً لموقع south china morning post.

حرب البقاء بين جسم الإنسان VS فيروس كورونا

حرب وحشية تحدث بين جهاز المناعة وفيروس كورونا

تدور المعركة في الرئتين

معركة من أجل البقاء فمن ينتصر؟!

يتسلل الفيروس للجسم مختبئاً

يبحث عن الخلايا التي يسيطر عليها دون أن يشعر به الجهاز المناعي.

لكن تكتشف الخلايا التائية، التي تعمل مع الجهاز المناعي،

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الخلية التي أصابها الفيروس تخترقها وتقتل ما بداخلها.

نظام الإنذار المبكر في الجسم يطلق بروتينات تعمل كجرس إنذار تحذر الخلايا المحيطة من وجود فيروس.

تصل الأجسام المضادة وتضغط على الفيروس

تخنق المسامير التي يستخدمها لمهاجمة الخلايا السليمة.

تبتلع خلايا الدم البيضاء الكبيرة جزيئات الفيروس الميتة.

تصبح ساحة المعركة في الرئتين مليئة ببقايا وأشلاء الخلايا الميتة

عند تراكم العديد من هذه الخلايا الميتة في الرئة تشعر بضيق التنفس.

يمكن أن تلتئم الرئة ويتعافى الجسم سريعاً بينما لا يستطيع البعض المقاومة.

والنهاية البقاء للأقوى.