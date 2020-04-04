شكرا لقرائتكم خبر عن CDC توصى بضرورة استخدام الكمامة القماش بالأماكن العامة لمنع نقل عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC بضرورة ارتداء الكمامات "اقنعه الوجه" المصنوعه من القماش وذلك أثناء التواجد بالأماكن العامة لمنع انتشار فيروس كورونا بعد تأكيدات العديد من الباحثين أن العدوى بالفيروس تنتقل على مسافات بعيدة قد تصل إلى 8 أمتار نتيجة لسعال أو عطس المصاب.

ووفقا للموقع الرسمي لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه تمتاز أغطية الوجه القماشية بالعديد من المميزات وهى أن تتناسب بشكل مريح مع جانب الوجه، وتكون مؤمنة بالعلاقات أو حلقات حول الأذن، تشمل طبقات متعددة من القماش، تسمح بالتنفس بدون قيود، تكون قادرة على غسلها وتجفيفها آليًا دون تلف أو تغيير الشكل.

وأوصى CDCبارتداء أغطية الوجه القماشية في الأماكن العامة حيث يصعب الحفاظ على تدابير أخرى للتباعد الاجتماعي خاصة بأماكن مثل محلات البقالة والصيدليات

كما تنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC باستخدام أغطية وجه بسيطة من القماش لإبطاء انتشار الفيروس ومساعدة الأشخاص الذين قد يكون لديهم الفيروس ولا يعرفون ذلك من نقله إلى الآخرين.

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يمكن استخدام أغطية الوجه المصنوعة من القماش المصنوعة من الأدوات المنزلية أو المصنوعة في المنزل من المواد الشائعة بتكلفة منخفضة كإجراء إضافي طوعي في مجال الصحة العامة.

وحذرت مراكز السيطرة على الأمراض من ضرورة عدم وضع أغطية الوجه القماشية على الأطفال الصغار أقل من سن الثانية أو أي شخص يعاني من صعوبة في التنفس أو يكون فاقدًا للوعي أو عاجزًا أو غير قادر على إزالة القناع دون مساعدة.

أغطية الوجه القماشية الموصى بها ليست أقنعة جراحية والتي يستخدمها الأطباء بالمستشفيات أو كمامات N95 لأن هذه إمدادات مهمة يجب أن تظل محفوظة للعاملين في مجال الرعاية الصحية من الأطباء وفرق التمريض.