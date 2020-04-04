شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى طفلك من السمنة خلال فترة العزل بسبب كورونا بعد إغلاق المدارس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع علماء الصحة العامة أن إغلاق المدارس بسبب جائحة COVID-19 سيؤدي إلى تفاقم وباء بدانة الأطفال في الولايات المتحدة. ويرجح "أندرو راندل"، الأستاذ المشارك في علم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة كولومبيا، وزملاؤه، أن إغلاق المدارس المرتبطة بـ COVID-19 هذا العام سيؤدي إلى تفاقم عوامل الخطر لزيادة الوزن.

وفي العديد من المناطق في الولايات المتحدة، أغلق وباء COVID- 19 المدارس، ومن غير المتوقع إعادة فتح بعض هذه الأنظمة المدرسية هذا العام الدراسي.

وتشير التجارب في هونج كونج وتايوان وسنغافورة إلى أن أوامر التمديد الاجتماعي إذا تم رفعها بعد فترات قصيرة يجب إعادة تثبيتها بشكل دوري للتحكم في اندلاع COVID-19.

وفي حين تم كتابة الكثير عن سوء الطعام ونقص النشاط البدني في المدارس، تظهر البيانات أن الأطفال يعانون من زيادة الوزن غير الصحية بشكل رئيسي خلال أشهر الصيف عندما يكونون خارج المدرسة.

وزيادة الوزن غير الصحية خلال العطلة الصيفية واضحة بشكل خاص للشباب من أصل إسباني وأمريكي من أصل أفريقي، والأطفال الذين يعانون بالفعل من زيادة الوزن.

ويقول راندل، المتخصص في الأبحاث للوقاية من السمنة لدى الأطفال: "يمكن أن تكون هناك عواقب طويلة المدى للوزن المكتسب عندما يكون الأطفال خارج المدرسة أثناء جائحة COVID-19، وتظهر الأبحاث أن الوزن المكتسب خلال أشهر الصيف يتم القضاء عليه خلال العام الدراسي ويتراكم من الصيف إلى الصيف.

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البقاء في المنزل أثناء الوباء قد يسهم في السمنة

بينما تقوم الأسر بتخزين الأطعمة المستقرة في الرف، "يبدو أنها تشتري أطعمة مريحة فائقة المعالجة ومكثفة من السعرات الحرارية"، وفيما يتعلق بالنشاط البدني، فإن الابتعاد الاجتماعي وأوامر الإقامة في المنزل تقلل من فرص ممارسة الرياضة ، خاصة للأطفال في المناطق الحضرية الذين يعيشون في شقق صغيرة.

ومن المتوقع أن تتوسع الأنشطة المستقرة ووقت الشاشة تحت أوامر التباعد الاجتماعي؛ تشير البيانات المتاحة إلى أن استخدام ألعاب الفيديو عبر الإنترنت يرتفع بالفعل، ويرتبط وقت الشاشة بتجربة زيادة الوزن / السمنة في مرحلة الطفولة، على الأرجح بسبب المشاكل المزدوجة للوقت المستقر والارتباط بين وقت الشاشة والوجبات الخفيفة.

كيفية منع السمنة لدى الأطفال أثناء الوباء

يقدم المؤلفون العديد من التدخلات للحد من عوامل الخطر لزيادة الوزن غير الصحي أثناء إغلاق المدرسة:

تناول الطعام الصحى في المنزل له فوائد طويلة الأجل لصحة الطفل.

إنشاء خطط للمسافة الاجتماعية للأسواق التي تبيع الوجبات السريعة

بينما تبني المدارس قدرتها على التدريس عن بعد، يجب أن تجعل التربية البدنية أولوية، مع خطط الدروس المنزلية للنشاط البدني