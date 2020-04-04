شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة صينية: منظمة الصحة العالمية تغير نصائحها حول ارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صحيفة south china post أن منظمة الصحة العالمية غيرت مسارها حول نصائحها الخاصة بأوقات ارتداء كمامة الوجه للأصحاء في إطار الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وأكدت المنظمة إنها تدعم المبادرات الحكومية التي تتطلب أو تشجع ارتداء الناس للأقنعة مما يشير إلى تحول كبير عن النصيحة السابقة وسط تفشي وباء فيروس كورونا

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه يجب ترك الأقنعة الجراحية" الكمامات الطبية" للعاملين بمجال الرعايه الصحية من أطباء وتمريض في حين يجب على الجمهور استخدام القماش أو أغطية الوجه محلية الصنع بشكل رئيسي.

ويأتي الموقف المحدث في الوقت الذي يشير فيه المزيد من البحث العلمي إلى التأثير الإيجابي لارتداء الكمامات في منع انتشار الفيروس التاجي، حيث تطلب المزيد من الحكومات في أوروبا من الناس تغطية أنوفهم وأفواههم في الأماكن العامة.

وقال الدكتور مايكل ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية "يمكننا بالتأكيد أن نرى الظروف التي يمكن أن يساعد فيها استخدام الكمامات المصنوعة محليًا واالمصنوعة من القماش على مستوى المجتمع في الاستجابة الشاملة لهذا المرض"

وقال رايان " سندعم الحكومات التي ترغب في اتباع نهج مدروس في استخدام الكمامات والتي تتضمن ذلك كجزء من الاستراتيجية الشاملة للسيطرة على هذا المرض".

من خلال الاستراتيجية الشاملة ،تعني منظمة الصحة العالمية تدابير مثل تشجيع غسل اليدين والإبعاد الجسدي ، والاختبار السريع لتحديد المصابين وإصابتهم بالحجر الصحي.

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لطالما كانت منظمة الصحة العالمية قلقة بشأن تشجيع استخدام الكمامات، لأن ذلك قد يؤدي إلى نفاذ الإمدادات المحدودة بالفعل.

وقال ريان "الكمامات والأقنعة الجراحية والطبية مثل N95 مخصصة للأنظمة الطبية ويجب أن نعطي الأولوية لاستخدامها للخط الأمامي" ، مضيفًا أن مجموعة من الخبراء يقومون بتقييم استخدام الكمامات ويخرجون ذلك في ورقة بحثية في كل ورقة بحثية.

في السابق نصحت منظمة الصحة العالمية بأن الأفراد الذين يعانون من الأعراض أو أولئك الذين يعتنون بالأشخاص المعرضين للخطر فقط يجب عليهم استخدام الكمامات، ولكن بدأ ارتداء الأقنعة في آسيا في وقت مبكر من الأزمة.

فقط في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك ، أدخلت النمسا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك المتطلبات العامة للأشخاص على ارتداء الكمامات في أماكن مثل محلات السوبر ماركت.

وأصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تقدم إرشادات رسمية تعترف بأن ارتداء قناه الوجه يمكن أن يساعد في احتواء انتشار فيروسات التاجية وقد فعلت الولايات والبلديات الأخرى نفس الشيء منذ ذلك الحين.

نشرت مجموعة من الباحثين بجامعة هونج كونج يوم الجمعة مقالاً في مجلة Nature يقول أن أبحاثهم أشارت إلى أن الكمامات يمكن أن تمنع انتقال فيروسات التاجية البشرية وفيروسات الإنفلونزا من الأشخاص الذين يعانون من الأعراض.