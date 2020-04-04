شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ترعى مريض الخرف خلال أزمة كورونا؟.. نصائح لتخفف التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيضع وباء الفيروس التاجي ضغطًا إضافيًا على مقدمي الرعاية لأحبائهم المصابين بالخرف، لذلك تقدم مؤسسة الزهايمر الأمريكية بعض النصائح، حسبما ذكر الموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”.

وقال "تشارلز فوشيلو جونيور"، رئيس المؤسسة ومديرها التنفيذي: "إن تقليل الضغط مهم دائمًا لمقدمي الرعاية، وحتى الآن أكثر من ذلك".

وتابع "جونيور": "إن الاضطرابات في الروتين اليومي والعزلة الاجتماعية والقلق كلها عوامل ضغط إضافية يسببها فيروس التاجي، ولكن هناك خطوات يمكن لمقدمي الرعاية اتخاذها للمساعدة في تقليل التوتر والعناية بأنفسهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في تقديم الرعاية لأحبائهم".

وعرضت المنظمة هذه المؤشرات:

لا يعني الابتعاد الاجتماعي قطع الاتصال بالآخرين.

يمكن لمقدمي الرعاية استخدام الدردشات المرئية والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني للبقاء على اتصال مع أحبائهم وأصدقائهم.

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احرص على أن تكون قادرًا على التكيف والتفاؤل.

أشارت المؤسسة إلى أن موقفك يمكن أن يؤثر أيضًا على الشخص الذي ترعاه، فحاول التركيز على المواقف بطريقة بناءة.

ركز على الأشياء التي يمكنك التحكم فيها.

ويشمل اتباع إرشادات الصحة العامة ، وتناول الطعام بشكل صحيح ، واتباع الروتين، والحصول على نوم جيد في الليل، وإعطاء الأولوية للعناية الذاتية.

حاول تجديد عقلك.

يمكن لممارسة الرياضة أو اليوجا أو التأمل أو الاستماع إلى الموسيقى أو التنفس العميق أن تساعد على استرخاء عقلك وتقليل التوتر، فاكتشف الخطوات التي تناسبك وقم بها بانتظام.

ابق على اطلاع، ولكن التحميل الزائد على الأخبار يمكن أن يزيد من توترك، والتحقق المستمر من وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يزيد من مستويات القلق.

فمن المهم أيضًا الحصول على أخبارك من مصادر موثوقة - مثل المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أو قسم الصحة في الولاية / المحلية.

ومن الجيد أيضًا تحديد جدول لتحديثات الأخبار: على سبيل المثال ، الساعة 6 مساءً كل ليلة لمدة 30 دقيقة.