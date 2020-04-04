الرضاعة الطبيعية مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة دولية شملت باحثين من معهد البحوث الطبية QIMR Berghofer أن النساء اللواتي يرضعن أطفالهن قد يقللن من خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 25% تقريبًا.
ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، يظهر البحث أيضًا أنه كلما طالت الرضاعة الطبيعية للمرأة ، كلما زاد الحد من المخاطر.
وقال كبير المؤلفين الأستراليين ورئيس مجموعة سرطان النساء في QIMR Berghofer ، البروفيسور بينيلوب ويب، إن الرضاعة الطبيعية ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بجميع أنواع سرطان المبيض، بما في ذلك النوع الأكثر فتكًا الذي يسمى الأورام المصلية.
وقال البروفيسور ويب: "بشكل عام ، انخفض خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 25% للنساء اللواتي يرضعن ، وحتى أولئك الذين يرضعون أطفالهم لمدة ثلاثة أشهر أو أقل لديهم خطر أقل بنسبة 18% للإصابة بسرطان المبيض".
وتابع "ويب": "كانت الأمهات اللواتي يرضعن أطفالهن لأكثر من 12 شهرًا أقل عرضة بنسبة 34% للسرطان، والأهم من ذلك ، أن فائدة الرضاعة الطبيعية استمرت لمدة 30 عامًا على الأقل بعد توقف المرأة عن الرضاعة الطبيعية."
وتوفى أكثر من ألف امرأة بسبب سرطان المبيض في أستراليا في عام 2019 ، وهو ما يمثل حوالي خمسة بالمائة من وفيات سرطان الإناث العام الماضي ، وفقًا للمعهد الأسترالي للصحة والرعاية الاجتماعية.
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