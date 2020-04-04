اسرار الصحة تكشفها هذه العلامات على الاصابع 

يمكن كشف اسرار الصحة من خلال بعض دلالات الجسم الظاهرية. ومنها بعض العلامات التي تظهر على البشرة اضافة حالة الشعر والاسنان وغير ذلك. ويمكن هذا ايضاً من خلال بعض الاشارات غير العادية التي تتشكل على الاظافر على هيئة هلال صغير. وهي تدل على بعض اسرار الصحة كما على الامراض التي يمكن الاصابة بها.

كشف اسرار الصحة من الاظافر



يمكن كشف اسرار الصحة من خلال بعض العلامات التي تظهر على احد الاظافر على شكل هلال صغير وبألوان مختلفة.

هلال على الخنصر



يمكن ان يكون هذا الهلال غير واضح لكن يمكن رؤيته وهو قد يعني المعاناة من اضطربات في الكليتين او في الامعاء الرفيعة او في القلب. وفي حال تشكله يجب ايضاً الى الانتباه الى الاحتمال من المعاناة من ارتفاع ضغط الدم ايضاً.

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هلال على البنصر



اذا ظهر شكل الهلال الصغير على اصبع البنصر فهذا يدل على امكانية المعاناة من مشاكل صحية في الجهاز التناسلي او اللمفوي. وفي حال لم يكن هذا الشكل واضحاً فقد يعني حدوث اضطرابات في عملية الايض.

هلال على الوسطى



من الممكن ان يظهر الهلال على اصبع الوسطى وهذا قد يكشف خللاً في عمل منطقة ما من الدماغ او في القلب والشرايين. واذا لم يكن واضحاً بشكل كبير فيمكن ان يدل على المعاناة من مشاكل في الاوعية الدموية او من ارتفاع ضغط الدم.

الهلال على السبابة



من اسرار الصحة التي يكشفها تكون الهلال على اصبع السبابة الاضطراب في وظيفة الامعاء او البنكرياس او المعاناة من الامراض المزمنة في الجهاز التنفسي.

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الهلال على الابهام



قد يرتبط ظهوره بالاصابة بأمراض تتعلق بالرئتين او الطحال. واذا بدا الهلال صغيراً فهذا يمكن ان يعود الى المبالغة في التدخين. وفي حال كان كبيراً فقد يكشف ارتفاع الضغط.

دلالات حجم الهلال



يمكن حجم الهلال، اي اذا كان كبيراً ام صغيراً، ان يشير ايضاً الى بعض الاسرار المرتبطة بالصحة والامراض التي يمكن المعاناة منها.



الهلال الكبير



يعتبر الهلال كبيراً اذا كان يحتل ثلث مساحة الظفر. ويمكن ان يرتبط في هذه الحالة ببعض الامراض مثل امراض القلب والاوعية الدموية اوضطرابات دقاته او انخفاض الضغط. ويمكن ان يحدث هذا لدى الاشخاص الذين يعانون من التوتر.

الهلال الصغير



اذا كان هذا الشكل يبدو صغيراً او اذا كان غير مرئي بشكل واضح، فهذا يشير الى احتمال المعاناة من مشاكل صحية مثل انخفاض ضغط الدم ومشاكل الدورة الدموية، فضلاً عن ضعف الجهاز المناعي واضطرابات عملية الايض او النقص في الحديد او في الفيتامين B12.

لون الهلال



يكشف لون الهلال ايضاً العديد من اسرار الصحة والامراض التي قد تصيب الجسم.

- اذا كان رمادياً فهذا يعني المعاناة من مشاكل في الجهاز الهضمي او من عدم قدرة الجسم على امتصاص المغذيات بشكل طبيعي.

- اذا كان اللون ابيض، فهذا يدل على التمتع بصحة جيدة وعلى ان هذا الشكل يمكن ان يزول مع مرور الوقت.

- في حال كان لون الهلال مائلاً الى البنفسجي فهو قد يدل على اضطراب في الدورة الدموية او على نقص في كمية الاوكسيجين التي تصل الى الانسجة والاعضاء.

- يمكن ان يكون لونه وردياً او برتقالياً وهو يشير في هذه الحالة الى ضرورة ممارسة التمارين الرياضية او الى المعاناة من مشكلة مرضية في الرئتين.

- ومن اسرار الصحة التي يعلنها تحول لون هلال الاظافر الى اسود الاصابة بالتسمم. ولهذا لا بد من استشارة الطبيب فوراً.