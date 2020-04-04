خسارة الوزن في اسبوع برجيم شوربة البصل المضاد للفيروسات 

يساعد البصل على خسارة الوزن لأنه يحتوي على خصائص حارقة للدهون. ولهذا ينصح بإضافته الى الكثير من الوصفات التي يتم اعدادها في المنزل. ومن المهم تناوله نيئاً من اجل الاستفادة بشكل افضل من تلك الخصائص وابرزها محاربة الفيروسات وخسارة الوزن واستعادة الرشاقة. ولهذا من المفيد جداً اتباع رجيم شوربة البصل لمدة 7 ايام فقط.

فوائد البصل للتنحيف

يمكن الاعتماد على البصل لخسارة الوزن اثناء اتباع نظام غذائي صحي. ويعود تناوله بالكثير من الفوائد على الصحة عموماً وعلى الرشاقة خصوصاً. فهو يساهم في نحت الجسم وفي تقوية جهاز المناعة ومنع الاصابة بالعدوات الفيروسية المختلفة.

- يحفز عملية الايض. فهو يحتوي على الكثير من المعادن والزيوت الاساسية الضرورية لذلك.

- يعتبر من انواع الخضار التي تؤدي دوراً فعالاً في محاربة الالتهابات والفيروسات والعدوات بفضل غناه بمضادات الاكسدة المفيدة جداً لذلك ولعملية خسارة الوزن.

- يساهم في الحد من احتباس الماء في الجسم وفي تحفيز عمل الكليتين.



- يساعد على تنظيم عمل الكبد والمجاري الصفراوية.

- ينشط عمل المعدة والامعاء.

- يساعد على الحد من ظهور اعراض داء السكري.





وصفة شوربة البصل

من اجل الاستفادة من البصل في ما يتعلق بحرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة والوقاية من الامراض، ينصح بتحضير وصفة شوربة تحتوي عليه كمكون اساسي. وهكذا يمكن تناولها بانتظام ضمن برنامج يساعد على خسارة عدد كبير من الكيلوغرامات في 7 ايام فقط.

المقادير

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6 او 7 حبات بصل متوسطة الحجم

3 حبات فليفلة خضراء

6 حبات طماطم ناضجة

رأس ملفوف متوسط الحجم

غصن كرفس

الخطوات



1 تغسل كل الخضار جيداً وتقطع الى قطع صغيرة.

2 توضع في الماء على النار وعند الغليان يترك الخليط على نار هادئة حتى تنضج المكونات تماماً.

3 اخيراً يضاف القليل من الملح والفلفل حسب الذوق.





برنامج رجيم شوربة البصل

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من اجل الاستفادة من هذا الرجيم وخسارة الوزن الزائد في 7 ايام فقط يجب الالتزام بتطبيق هذا البرنامج.

اليوم الاول

يمكن تناول الشوربة مع كل انواع الفواكه خلال النهار باستثناء الموز.

اليوم الثاني

يجب تناول الشوربة مع كل انواع الخضار خلال النهار.

اليوم الثالث

يتضمن برنامج هذا اليوم تناول كوب من شوربة البصل مع الفواكه والخضار.

اليوم الرابع

ينصح بتناول الشوربة مع اكواب حليب طبيعي و6 حبات موز على ان يتم توزيع الحصص على الوجبات الـ3 الاساسية والوجبتين الخفيفتين.



اليوم الخامس

في هذا اليوم تضاف الى الشوربة 250 غ من لحم العجل المشوي و5 قطع من الطماطم.





اليوم السادس

يتضمن البرنامج كوباً من شوربة البصل وقطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج او السمك المشوي مع الخضار المطهوة على البخار.

اليوم السابع

في اليوم الاخير من الرجيم يسمح بتناول كوب من الشوربة مع كوب من الارز الاسمر المطهو على البخار وكمية معتدلة من عصير الفواكه الطبيعي الطازج.

ويتيح هذا الرجيم خسارة ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات. لكن يجب عدم اتباعه لأكثر من اسبوع على ان يتم بعد هذا اعتماد نظام غذائي متوازن مع ممارسة التمارين الرياضة بانتظام.

ومن اجل خسارة الوزن بفعالية يمكن ايضاً تناول عصير البصل. ويتم تحضيره من خلال وضع عدد من الحبات المقشرة في الماء المغلي لمدة 10 دقائق ثم طحنها جيداً وتصفية الماء.

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