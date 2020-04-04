5 طرق لتنظيف البشرة بعمق فى المنزل بمكونات طبيعية

قد تلاحظ المرأة ظهور بعض البثور وحب الشباب وبعض المشاكل الجلدية بالوجه، والذى يتسبب لها الشعور بالإحراج أمام الأخرين، لذلك يجب استخدام بعض المنظفات الطبيعية التى تساعد على تنظيف الوجه والتخلص من البثور وحب الشباب مع مرور الوقت، والحصول فى النهاية على بشرة نقية ونضرة، ولذلك نتعرف فى هذا التقرير على منظفات طبيعية لتنظيف الوجه بالمنزل، وفقاً لما ذكره موقع "helloglow".

طرق مختلفة لتنظيف الوجه بالمنزل

زيوت طبيعية لتنظيف الوجه

يفضل تنظيف الوجه المعرض للرؤوس السوداء بزيت الجوجوبا، وأما البشرة الجافة يفضل تنظيفها ببعض قطرات من زيت اللافندر، الذى يعمل على تنظيفها وترطيبها، وأما بالنسبة للبشرة التى تعانى من حب الشباب، يفضل استعمال زيت جوز الهند وليس زيت الزيتون الذى يحدث التهاب بالوجه.

تنظيف الوجه بصابون نباتى

يساعد الصابون المصنوع من زيوت نباتية على نظافة الوجه والتخلص من الزيوت الزائدة، وذلك من خلال تدليك الوجه بالصابون بحركات دائرية لطيفة أثناء التنظيف، ويمكن استعامل صابون طين اللوز لترطيب البشرة الجافة وصابون فحم للبشرة الدهنية للتخلص من حب الشباب .

تقشير الوجه

يمكن عمل مقشر للوجه من الأعشاب أو الشوفان أو المكسرات مثل اللوز أو الأرز في شكل مسحوق، لتقشير الوجه، مع التأكد من أن المكونات أصبحت ناعمة بعد خلطها وسحقها لتجنب تهيج الجلد.

ويساعد دقيق الأرز فى التخلص من حب الشباب، بينما حليب جوز الهند المجفف يرطب البشرة الجافة وينظفها، لذلك ينصح بخلط ملعقة صغيرة أو نحو ذلك من المسحوق السابق ذكره ووضعه في راحة اليد مع ماء الورد و تدليك الوجه بلطف لتنظيف البشرة .

تنظيف الوجه بالعسل

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يساعد العسل على تنظيف الوجه وترطيب البشرة، وذلك من خلال إضافة حليب جوز الهند وصابون مصنوع من الزيوت النباتية لتنظيف الوجه قبل النوم.

تنظيف الوجه بقناع الطين

يساعد قناع الطين فى التخلص من الزيوت الزائدة وتفتيح المسام، و تنظيف الوجه، لذلك ينصح بعمل قناع الطين يومياً للحصول على نتيجة إيجابية، من خلال إحضار وعاء وإضافة كل من الطين البركانى والعسل وخلطهم جيدا ثم إضافة قطرات من زيت الافندر وخلطهم معا، ووضع المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة حتى يجف، ثم شطف الوجه بالماء الفاتر، مع تكرار عمل القناع بين 2 إلى 3 مرات فى الأسبوع.

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