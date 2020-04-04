10 خطوات ضرورية لحماية الأم والطفل من كورونا

تستعد الكثير من النساء في الفترة الحالية للولادة، ولكن مع انتشار فيروس كورونا بشكل واسع فقد يشعروا بالخوف الشديد من انتقال فيروس كورونا لهم او لأطفالهم، وهو ما يجعلهم يشعرون بالذعر من الولادة في هذا الوقت، ويؤثر على حالتهم النفسية كلما اقترب موعد ولادتهم.

ويمكن لبعض الخطوات الاحترازية ان تجنب الام وطفلها الإصابة بفيروس كورونا، والتي يجب أن تراعيها فور تحديدها لموعد الولادة، وأثناء تجهيز حقيبة الولادة.

ومن أبرز الخطوات الاحترازية التي يجب أن تتخذها خلال تجهيز حقيبة الولادة بجانب ملابسك وملابس مولدك الجديد، وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي، وتشمل ما يلي:

2- اصطحاب زجاجة من الكلور المخفف لتنظيف الأسطح، مع قطعة من القماش.

3- وضع معقم لليدين و زجاجة كحول بنسبة 70%.



4- وضع كمامات مع جوانتي اليدين لكي ولكل المقيمين معك في الغرفة.

5- تجنبي اصطحاب والديك، حيث انهم سيكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ومن الممكن اصطحاب احد اصدقائك او زوجك، او احد من اخوتك ان توفر.

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5- الاهتمام بتهوية الغرفة جيدا، مع ملاحظة تعقيم الأسطح ومقابض الأبواب.

6- تجنب ملامسة الأسطح خارج الغرفة قدر الإمكان.

7- منع الزيارات نهائيا، حيث انه سيكون مصدر مباشر لنقل الفيروس لكي ولطفلك بشكل مباشر.

8- منع تقبيل الطفل نهائيا حتى من قبل الام.

9- الحرص على رضاعة الطفل طبيعيا تقوية مناعته، والاهتمام بشرب السوائل من قبل الأم.

10- يفضل عدم المكوث داخل المستشفى أكثر من 24 ساعة

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