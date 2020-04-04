ممرضة مصرية تخدع متابعيها وتدعي إصابتها بفيروس كورونا

تخيل أن تكون وظيفتك هي طمأنة المواطنين وبث روح التفاؤل في قلوبهم حتى لا يهابوا المرض، فتنقلب الآية وتصبح أنت من تثير الذعر و تدب الخوف من الموت في قلوب المرضى .

تداول رواد التواصل الاجتماعي منذ أيام مقطع فيديو لممرضة في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، تدعى مريم الغول، بعد نشرها عبر حسابها على "فيس بوك" فيديو قصيرا لها تبلغ فيه متابعيها أنها تخضع للحجر الصحي بعد إصابتها بفيروس كورونا.

دب الرعب في قلوب مستخدمي "فيس بوك" من متابعي تلك الممرضة، والكل بدأ يتساءل عن صحتها وما حدث لها، وظهرت في مقطع آخر بعده بيومين توضح لمتابعيها أنها بصحة جيدة للغاية بعد أن شعر البعض أنها تكذب في الفيديو السابق.

في البداية، صدم رواد التواصل الاجتماعي من الفيديو الأول، إلا أن البعض لم يصدق إصابتها، خاصة أنها مسحت كل ما نشر على صفحتها يخص لعبتها السخيفة التي تسببت في ذعر البعض، وتأكيد رأي البعض الآخر أنها كاذبة وتريد الشوشرة فقط.

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