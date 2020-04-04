الاستيقاظ في وقت أبكر من اللازم...ما أسبابه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الاستيقاظ في وقت أبكر من اللازم أمر مزعج جدا، فحين نصحو في الرابعة فيما يجب أن نستيقظ في السادسة، سيصبح من الصعب علينا الخلود إلى النوم مجددا، وهنا يضحي الإزعاج مضاعفا لأنك ستذهبين إلى عملك بمزاح عكر، وإذا ما تكرر الأمر سوف تعانين من اضطرابات المزاج التي تؤدي مجددا لقلة النوم، وهكذا ستبدأين الدوران في حلقة مفرغة.

لذلك من الأفضل فهم الأسباب المحتملة، سواء للأرق أو للاستيقاظ مبكرا جدا، والعثور على علاج يبقيك نائمة حتى وقت الاستيقاظ الذي تريدينه.

الأرق

الأرق هو السبب الرئيسي للصعوبة المزمنة في البقاء نائمة حتى الصباح. ويعرّف الأرق بأنه صعوبة في النوم، أو الاستيقاظ مبكرا جدا قبل الموعد المطلوب.

وفي حال استيقظ الشخص في الصباح الباكر جدا، فإن القدرة على العودة إلى النوم ستضعف بسبب انخفاض مستويات مادة كيميائية في الدماغ تسمى الأدينوزين تعطي الإشارة بالنعاس.

القلق والاكتئاب

ترتبط اضطرابات المزاج، وأبرزها القلق والاكتئاب، بالاستيقاظ قبل الوقت المطلوب بساعات، فالشخص المصاب بالاكتئاب قد يستيقظ في الساعة الرابعة صباحا.

ولذلك من الضروري علاج أي اكتئاب أو قلق تعانين منه، وهو ما قد يتطلب استخدام بعض الأدوية بمساعدة الطبيب، أو استشارة طبيب نفسي، ويمكن حاليا ممارسة "العلاج السلوكي المعرفي" للأرق، وهو برنامج يعلمك مجموعة من المهارات للتخلص من صعوبة النوم المزمنة.

ومن المهم التنبه إلى أن قلة النوم يمكن أن تؤثر على المزاج، كما أن مشاكل المزاج يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النوم.

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توقف التنفس أثناء النوم

توقف التنفس أثناء النوم له أسباب عديدة ويزيد احتمال حدوثه أثناء النوم، إذ عادة ما تكون عضلات الجسم مشلولة النشاط خلال هذه المرحلة، وكذلك العضلات المبطنة للمجرى الهوائي العلوي تكون مشلولة أيضا، مما يجعل الحلق أكثر قابلية للانهيار، ويظهر ذلك الانهيار على شكل اضطراب في التنفس ومن ثم توقف التنفس أثناء النوم والاستيقاظ.

الإيقاع اليومي والشيخوخة

آخر أسباب الاستيقاظ المبكر هو ما يُعرف باسم "اضطرابات الإيقاع اليومي"، أي الميل الطبيعي للاستيقاظ في الصباح الباكر، والتغيرات الطبيعية التي تحدث في قدرة النوم مع التقدم في العمر .

بعض الناس هم أشخاص "صباحيون بطبيعتهم" فهم يفضلون النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، والاستيقاظ المبكر أمر طبيعي إذا تم الحصول على قدر كافٍ من النوم.

هناك أيضا عامل العمر، فمع تقدمنا في السن، تتغير "آلية" النوم عن السابق وينخفض إجمالي وقت النوم.

والحل؟

إذا كنت تعانين من الاستيقاظ المبكر، عليك التفكير في ما قد يساهم في حدوثه، وإذا كان هناك ما يشير إلى اضطراب في المزاج عليك مراجعة طبيب نفسي، أما إذا كنت لا تجدين تفسيرا واضحا عليك مراجعة طبيبك لإجراء فحص يحدد السبب.