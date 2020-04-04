المغرب تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 844 حالة

أفادت وزارة الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 844 حالة، وفق ما ذكرته شبكه سكاي نيوز في خبر عاجل لها.

وقالت وزارة الصحة المغربية، مساء الجمعة، إن وفيات فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 48 حالة فى حين بلغت الإصابات 791 حالة.

كما زاد عدد المتعافين إلى 57، فى حين تم استبعاد إصابة 3119 شخصا، بعدما تبين أنهم غير حاملين للفيروس.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس آذار حتى 20 أبريل للحد من تفشى الفيروس الذى صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية

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