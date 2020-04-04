ملياردير بريطاني عمره 90 عامًا ينتظر مولوده الرابع رغم "عزل كورونا"

رغم عزل الملياردير البريطاني «بيرني إكليستون» نفسه وزوجته داخل مزرعتهما الخاصة في البرازيل، لم يمنعه فيروس كورونا التاجي أو سنه الكبير من استقبال مولوده الرابع.

كشف الرئيس التنفيذي السابق للفورمولا 1 أن زوجته فابيانا فلوسي 44 سنة، حامل في طفلهما الرابع رغم بلوغه سن الـ89 واقترابه من الـ90 عامًا، بعد زواج دام لمدة 7 سنوات وفقًا لصحيفة الدايلي ميل، ومنذ تفشي كورونا عزل الزوجان نفسيهما في مزرعتهما البرازيلية شمال ساو باولو في البرازيل، رجل الأعمال الملياردير بيرني إكليستون هو أب لثلاث بنات.

أكبر بناته ديبورا 65 عامًا، تليها تمارا 35 عامًا وبترا 31، أنجب إكليستون ابنته ديبورا من زوجته الأولى إيفي بامفورد، في حين أن طفليه التاليان جاءا من زواجه الثاني مع سلافيكا راديتش.

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