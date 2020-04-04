نصائح لتتجنب إدخال كورونا إلى بيتك

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 أبريل 2020 01:17 مساءً - رغم أن البقاء في المنازل يعني الوقاية من التقاط عدوى فيروس كورونا القاتل، إلا أننا نضطر أحيانا إلى الخروج لشراء الاحتياجات الضرورية خاصة الغذاء والدواء.

إليك بعض نصائح خبراء الصحة للوقاية من الفيروس في حال اضطررت للخروج من المنزل أو جلب احتياجاتك من المحلات وأنت في المنزل:

خطة عدم التعرض

عين شخصا يقوم بإنهاء المهام الخارجية، إن استطعت، للحد من تعرضك للعالم الخارجي.

قم بإنشاء “محطة تعقيم” خارج منزلك أو في غرفة بداخله قليلة الاستخدام لتطهير الأطعمة المعبأة بعد شرائها.

الوقاية خارج المنزل

في حالت خرجت من المنزل، حاول الابتعاد حوالي مترين على الأقل من الآخرين (توصية وزارة الصحة الأميركية).

امسح مقابض عربات التسوق قبل التسوق.

في حال عدم توافر قفازات أو أقنعة، اغسل يديك بشكل متكرر وأنت خارج المنزل وتجنب لمس وجهك.

خطة العودة إلى المنزل

اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

قم بتعقيم ما لديك من أغراض في “محطة التعقيم”.

اغسل الخضروات جيدا قبل وضعها في المطبخ.

خطة التطهير

قم بتطهير ما تلمسه، مثل المفاتيح ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والهواتف ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم عن بُعد وغيرها.

استخدم المطهرات المعتمدة لتطهير الأسطح، ثم اتركها رطبة لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس دقائق.

خدمات التوصيل

اطلب من عمال توصيل الطلبات تركها عند عتبة بابك أو في منطقة تحددها.

إذا كانت هناك حاجة لمقابلة الشخص، ابق بعيدا عنه مسافة حوالي مترين.

ادفع البقشيش عبر الإنترنت قدر الإمكان.

اغسل يديك بعد استلام البريد.

غسيل الملابس

اغسل الملابس والمناشف والبياضات بانتظام في أعلى حرارة ممكنة.

طهّر سلة الغسيل أو ضع بطانة قابلة للإزالة بداخلها.

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لا تحرك الغسيل المتسخ لتجنب نشر الفيروس في الهواء.

استقبال الضيوف

لا ينصح باستقبال أي ضيوف في الوقت الحالي.

لو احتجت لإيواء أحد أفراد الأسرة أو صديق، تجنب مساحات المعيشة المشتركة قدر الإمكان.

إذا احتاج الضيف إلى دخول مساحات المعيشة المشتركة، اطلب منه أن يبقى على مسافة مترين.

مريض في المنزل

استشر طبيبك.

اعزل المريض في غرفة أخرى واطلب منه استخدام حمام منفصل.

قم بتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر كل يوم.

تجنب مشاركة أشياء معه.

ارتد قفازات عند غسل ملابسه.

اغسل يديك بشكل متكرر.

اطلب منه ارتداء قناع الوجه إذا كان متوافرا.

لوازم ضرورية

المطهرات المعتمدة.

في حال عدم توافر مطهرات، قم بعمل محلول مبيض: امزج أربع ملاعق صغيرة من المبيض مع لتر من الماء

أو استخدم محلول كحول بتركيز 70 في المئة.

منظفات الغسيل.

أكياس القمامة.

الأدوية والأطعمة المعلبة والجافة والمجمدة.