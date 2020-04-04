خاتم ذكي جديد يمكنه اكتشاف أعراض فيروس "كورونا" بشكل مبكّر

تمكن فريق من الباحثين من جامعة كاليفورنيا، في ولاية سان فرنسيسكو الأميركية، من تطوير خاتم ذكي يدعى "أورا" يستطيع تحديد أعراض عدوى كورونا في وقت مبكر.ويتكون الخاتم الذكي من أجهزة استشعار مختلفة، بما في ذلك حساسات للأشعة تحت الحمراء، ومقياس التسارع وثلاثة أجهزة استشعار لقياس درجة حرارة الجسم.

نشرت وكالة ناسا صورة (التقطت في مارس/ آذار) لكوكب بلوتو على خلفية مضاءة من قبل أشعة الشمس، وذلك حينما كانت تعبر المركبة الفضائية نيو هورايزونس (New Horizons) على بعد 200 ألف كلم من الكوكب. وفي يوم الجمعة، 7 أبريل/ نيسان 2017، سوف تصل المركبة الفضائية نصف الطريق بينها وبين الكوكب بحيث تصل إلى.

وسيشارك أكثر من 2000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في أمريكا في دراسة تجريبية لتحديد ما إذا كان الخاتم الذكي قادراً على التنبؤ بالأعراض التي تميز فيروس كورونا الجديد بشكل دقيق.

وبحسب ما ذكر موقع "theverge"، فإن الاكتشاف المبكر لأعراض كورونا يعني أن مرتدي الخاتم الذكي الجديد سيكونون قادرين على الحصول على العلاج وعزل أنفسهم في وقت مبكر، وهو أمر مهم بشكل خاص للعاملين في مجال الرعاية الصحية على الخط الأمامي الذين قد يكونون على اتصال مستمر بالمصابين بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يكون الخاتم الذكي قادراً على تتبع معدل ضربات القلب ومعدل التنفس عبر الإصبع، مما يجعله مختلفاً عن العديد من الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء، كما سيتمكن الخاتم من قراءة درجة حرارة الجسم خلال النهار والليل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.



وتجاوزت عالمية عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و30 ألف إصابة، ونحو 53 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 219 ألفا.

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