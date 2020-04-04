طبيبة تكشف الأعراض الرئيسية المصاحبة لعدوى فيروس كورونا

عددت رئيسة قسم الأمراض المعدية في جميعة الصداقة بين الشعوب، غالينا كوجيفنيكوفا، الأعراض الرئيسية المصاحبة لعدوى فيروس كورونا. وفقا لها، من الصعب جدا تمييز COVID-19 عن التهابات الجهاز التنفسي الحادة، موضحة: "من الصعب جدًا التمييز بين أعراض أمراض الجهاز التنفسي والتهابات الجهاز التنفسي الحادة التي يسببها فيروس كورونا. ترافق أمراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة زيادة في درجة الحرارة من 37.2 - 37.3 وأكثر. بالإضافة إلى أعراض التسمم المعتدلة، أي الصداع وآلام العضلات والضعف"، وفقا لقناة "زفيزدا".

ومع ذلك، هناك أعراض كانت لدى معظم المصابين. السعال الجاف وضيق التنفس، حيث عددت كوجيفنيكوفا قائلة: "السعال الجاف أحد الأعراض الهامة عند التشخيص وصعوبة التنفس وألم في الصدر والشعور بنقص الهواء"، ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، أصيب أكثر من مليون شخص بفيروس كورونا في العالم، وشفي أكثر من 211.4 ألف شخص. أصبح 53 069 شخصًا ضحايا لهذا الوباء.

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