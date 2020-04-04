طبيبة تكشف بديلا للثوم والزنجبيل في تعزيز مناعة الجسم

كشفت الدكتورة مارغريتا كورولوفا، خبيرة التغذية الروسية، عن المواد الغذائية التي يمكن تناولها بدلا من الثوم والزنجبيل لتعزيز منظومة مناعة الجسم.

وتشير الخبيرة في حديث أدلت به إلى صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، إلى أن الثوم والزنجبيل يساعدان فعلا في تعزيز المناعة، ولكن ليس من الضروري التركيز عليهما، لأن تعزيز مناعة الجسم ممكن بتناول مواد غذائية أخرى.

ووفقا لها فإن عنصر الزنك هو أحد المواد الأساسية اللازمة لدعم الحماية داخل الخلايا، لأنه مضاد للفيروسات. كما أن الجسم يمتصه بسهولة من مصادر البروتينات الكاملة- اللحم، الحبوب، البقول، المكسرات. وبالطبع المأكولات البحرية.

وتقول الخبيرة، "يمتص الزنك أفضل مع فيتامين А الموجود في الدهون المفيدة- الزيوت غير المكررة مثل زيت الزيتون وزيت الذرة وزيت عباد الشمس. كما أن فيتامين Е مهم جدا لتحسين المناعة. ومن الضروري أيضا تناول مواد غذائية محتوية على مجموعة فيتامين В والمغنسيوم الموجود في المواد الغذائية الطبيعية".

وتنصح خبيرة التغذية، بالإكثار من شرب السوائل، لأن هذا يساعد على تطهير الجسم من السموم، وتقول " بالطبع يجب ألا ننسى فيتامين С، الموجود بنسبة عالية في الخضروات والفواكه. وبالمناسبة يعتبر الملفوف المخمر بروبيوتيك مهم للأمعاء حيث أن 80% من مناعة الجسم تعتمد على الأمعاء".

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