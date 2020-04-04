شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحديث عن قتله لكورونا فى48 ساعة..ما هى الأمراض التى يعالجها دواء إيفرمكتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فور إعلان جامعة موناش الأسترالية عن أحدث دراسة تخص فيروس كورونا ، وإيجاد دواء للطفيليات قد يقتل الفيروس فى ٤٨ ساعة فى التجارب المختبرية، بدأ البحث عن الدواءوفاعلية تأثيره ، لذا يقدم "الخليج 365 " نبذة عن الدواء واستخدامته السابقة فى العلاجات مع الفيروسات أو الطفيليات

يستخدم لعلاج قمل الرأس والديدانالإيفرمكتين هو دواء مضاد للطفيليات معتمد من (FDA) وقد ثبت أنه فعال في المختبر ضد الفيروسات أخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية وحمى الضنك والإنفلونزا. يستخدم لعلاج قمل الرأس والديدانالإيفرمكتين هو دواء مضاد للطفيليات معتمد من (FDA) وقد ثبت أنه فعال في المختبر ضد الفيروسات أخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية وحمى الضنك والإنفلونزا.

يستخدم الإيفرمكتين على نطاق واسع منذ الثمانينيات، لعلاج قمل الرأس والجرب والعديد من الإصابات الأخرى التي تسببها الطفيليات، كما يستخدم الدواء أيضا لعلاج حالة الوردية الجلدية.

وفقا للموقع الطبى "WebMD" ينتمي Ivermectin إلى فئة من الأدوية تعرف باسم مضادات الديدان، التى تعمل عن طريق شل الطفيليات وقتلها، ويستخدم لعلاج بعض التهابات الدودة الطفيلية، وتستخدم اقراص الإيفرمكتين الفموية لعلاج الالتهابات الطفيلية في المسالك المعوية والجلد والعينين.



كيف يقتل الدواء الطفيليات ينتمي Ivermectin إلى فئة من الأدوية تسمى الأدوية المضادة للطفيليات، هذه مجموعة من الأدوية التي تعمل بطريقة مماثلة. كيف يقتل الدواء الطفيليات ينتمي Ivermectin إلى فئة من الأدوية تسمى الأدوية المضادة للطفيليات، هذه مجموعة من الأدوية التي تعمل بطريقة مماثلة.

يعمل قرص الإيفرمكتين عن طريق الارتباط بأجزاء داخل الطفيل، ليكون قادر في نهاية المطاف على شل وقتل الطفيلي ، أو يوقف الطفيليات البالغة من صنع اليرقات لفترة من الوقت.





الآثار الجانبية للإيفرمكتينولكن يجب الحذر من استخدام الدواء من تلقاء نفسك دون أن يصفه الطبيب، فقد يسبب قرص الإيفرمكتين الفموي النعاس. يمكن أن يسبب أيضًا آثارًا جانبية أخرى، وأكثرها شيوعا عند استخدامه لعلاج الالتهابات المعوية قد تشمل :

التعب

فقدان الطاقة

آلام في المعدة

فقدان الشهية

غثيان

التقيؤ

إسهال

دوخة

النعاس أو النعاس

حكة

الآثار الجانبية عند استخدامه لعلاج التهابات الجلد

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لهذا الدواء عند استخدامه لعلاج التهابات الجلد والعين ما يلي:

آلام المفاصل وتورمها

تضخم الغدد الليمفاوية

طفح جلدي

حمى

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مشاكل العين

إذا كانت هذه الآثار خفيفة ، فقد تختفي في غضون بضعة أيام أو بضعة أسابيع. إذا كانت أكثر حدة أو لم تزول ، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.





آثار جانبية خطيرةاتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك آثار جانبية خطيرة. إذا كانت أعراضك مهددة للحياة أو إذا كنت تعتقد أنك تعاني من حالة طبية طارئة، ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية الخطيرة وأعراضها ما يلي:

ألم في رقبتك وظهرك

مشاكل العين الخطيرة. يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

احمرار

نزيف

تورم

ألم

فقدان البصر

ضيق في التنفس

عدم القدرة على التحكم في التبول

عدم القدرة على التحكم في حركات الأمعاء

مشكلة في الوقوف أو المشي

الارتباك

التعب الشديد

النعاس الشديد

النوبات

غيبوبة

الدوار

دوخة

إغماء

طفح جلدي شديد

تقرحات الجلد

ألم في الجانب الأيمن من معدتك

البول الداكن

اصفرار بشرتك أو بياض عينيك