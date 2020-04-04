شكرا لقرائتكم خبر عن علماء "النعجة دولى" يكتشفون الخلايا المناعية للأصحاء كعلاج لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل العلماء المسئولون عن استنساخ النعجة دولى في عام 1996، إلى اكتشاف علاج جديد لفيروس كورونا وهو العلاج بالخلايا المناعية من الأصحاء.

ووفقاً لجريدة "الدايلي ميرور" فإن علاج كورونا باستخدام الخلايا المناعية من المتطوعين الشباب والأصحاء يمكن أن يكون متاحًا في هيئة الصحة البريطانية خلال أسابيع، حيث أن العلماء في محادثات مع الحكومة لتطبيق العلاج الجديد.

وقد استخدمت بالفعل عمليات نقل خلايا بناء المناعة لعلاج السرطان بنجاح، ويعتقد العلماء أنها ستعمل أيضًا ضد فيروس كورونا.

وقال الدكتور بريان كيلي، كبير المستشارين الطبيين في الدراسة: "إن أحد التحديات الرئيسية لمكافحة العدوى الفيروسية هو تطوير شيء يهاجم الخلايا المصابة وليس الخلايا الطبيعية، لذا كان الحل الذي توصلنا إليه هو النظر إلى دفاعات الجسم الطبيعية للعدوى الفيروسية.

وأوضح أنه في المرضى الذين خاضوا بنجاح الحرب ضد عدوى فيروسية، أنهم قاموا بتوسيع جهازهم المناعي واستمر بعد ذلك لمنعهم من الإصابة مرة أخرى.

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يقود الدكتور كيلي مجموعة من الباحثين في TC BioPharm ، وهي شركة لعلاج الخلايا بالقرب من جلاسكو في أسكتلندا، تأسست من قبل أنجيلا سكوت ، التي كانت جزءًا من الفريق الذي استنساخ النعجة دوللي في عام 1996.



علماء

لكن الدكتور كيلي قال إن أحدث علاج يرى أن الخلايا التائية المانحة تختلف عن الخلايا المناعية الطبيعية لأنها لا تحدد الغزاة في الجسم على أساس نتوءات غريبة على سطح الخلايا، ولكن من خلال الكشف عن التمثيل الغذائي غير المعتاد للفيروسات.

وعندما تكتشف الخلايا المانحة وجود فيروس ، تبدأ في التدمير بينما تشير أيضًا إلى بقية الجهاز المناعي كتدخل غريب يتطلب الاستئصال.

وقال دكتور كيلي مع هذا النهج، حتى لو تحور الفيروس وعاد إلى الجسم ، يمكن تكرار استخدام الخلايا المناعية وستظل تعمل مع فيروس كورونا.