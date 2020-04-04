شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة CNN بالدوين تعلن إصابتها بكورونا بعد أيام من إصابة زميلها كريس كومو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مذيعة شبكة قنوات CNN "بالدوين" أن أثبتت أنها إيجابية لفيروس التاجي ، مما يجعلها ثاني إصابة للشبكة يتم تشخيصها بالمرض.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعلنت الصحافية البالغة من العمر 40 عامًا عن تشخيصها في منشور على إنستجرام بعد ظهر يوم الجمعة، بعد أيام قليلة من مشاركة زميلها كريس كومو أنه أظهر اختبار إيجابي لـ COVID-19.



مذيعة الـ CNN

وكتبت: "لقد أثبتت الاختبارات أنها إيجابية بالنسبة للفيروس التاجي، وانا بخير، لكن جاءنى فجأة بعد ظهر أمس قشعريرة ، وأوجاع وحمى".

وتابعت "بالدوين" : "لقد كنت بعيدة اجتماعيًا، وبفعل بكل الأشياء التي يطلب منا القيام بها لكن أصبت بالفيروس التاجى كورونا، وأنا بصحة جيدة ولا توجد لدي ظروف كامنة ..."



رسالة مذيعة CNN

وأضافت: "بصراحة ، أشعر أنني واحدة من المحظوظين، وأتطلع إلى العودة إلى [التلفزيون] قريبًا، وتشكر الأطباء والممرضات الذين يقومون بالعمل الحقيقي الآن".

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وفي اليوم السابق لكشف بالدوين عن تشخيصها ، ظهر "كومو" ، 49 عامًا ، في قاعة سي إن إن حول الفيروس التاجي ليلة الخميس، وكان الصحفي ينقل تحديثات عن حالته وشدة أعراضه من فيروسات التاجية من قبو منزله بعد أن كان اختباره رسميًا يوم الثلاثاء.

وكشف سابقًا أنه كان يعاني من حمى منهكة للغاية لدرجة أنه تخيل أنه في محادثة مع والده الراحل ، حاكم نيويورك السابق ماريو كومو وتخبطت أسنانه من الارتعاش بشدة ، وشعر وكأنه يتعرض للضرب".

وأصبح المضيف التلفزيوني أحد الوجوه الرئيسية التي تمثل مرضى الفيروس التاجي في جميع أنحاء البلاد، حيث ارتفعت الحالات الوطنية إلى أكثر من 258 ألف وقفز عدد القتلى إلى 6605 يوم الجمعة.

وكشف كومو لزميله أندرسون كوبر والدكتور سانجاي جوبتا أنه فقد 13 رطلاً في الأيام الثلاثة الماضية لأن الحمى تسببت له في العرق كثيرًا.

وأصدر تحذيراً صارخاً بأن العلاجات المزيفة يتم دفعها على الإنترنت من قبل أولئك الذين يأملون في الاستفادة من الضعفاء والخائفين واليائسين.

وأضاف أن الناس يبيعون الكثير من الأكاذيب والناس يشترونها بسبب اليأس، ومع ذلك ، أشاد بالوصفة البسيطة لحساء الدجاج ، قائلاً إنها تساعد في كسر الحمى.