شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى نيويورك تحول آلات توقف التنفس أثناء النوم إلى أجهزة تنفس صناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دفع COVID-19 للمستشفيات الأمريكية إلى نقطة الانهيار ، تجد وحدات العناية المركزة طرقًا مبتكرة للتعامل مع النقص الذي يلوح في الأفق في أجهزة التهوية الميكانيكية المنقذة للحياة. التنفس الصناعي

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNEws”، وجد نظام المستشفيات Northwell Health ومقره نيويورك باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد (3-D) وإضافات المرشحات عالية الكفاءة (HEPA) لتحويل ضغط مجرى الهواء الإيجابي غير المستخدم إلى آلة تنفس صناعى (BiPAP) التي تشتد الحاجة إليها.

وأضاف العلماء يقوم محول صغير على شكل حرف T إلى آلة Philips Respironics V60 BiPAP ، وذلك بتعديل إعداداته لتقديم مساعدة كاملة في التنفس ، وقم بتجهيز طرفي خرطوم الأكسجين BiPAP مع مرشحات HEPA للحد من التلوث الفيروسي.

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وتم بالفعل اختبار BiPAP الذي تم تكييفه حديثًا على اثني عشر مريضًا ، بعضهم مع COVID-19 والبعض الآخر بدون.

وقال هيو كاسيير ، المدير الطبي لخدمات العلاج التنفسي بمستشفى جامعة نورث شور ، إن النتائج تثبت أن BiPAP المحول "يمكن استخدامه لتوفير دعم كامل لجهاز التنفس الصناعي".

وقال الفريق إن محوله على شكل حرف T يمكن إعادة إنتاجه بسرعة باستخدام تقنية الطابعة ثلاثية الأبعاد، ويمكن طباعة ما يصل إلى 200 محول في يوم واحد.