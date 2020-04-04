شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع دولى لـ6200 طبيب: دواء الملاريا هو العلاج الأكثر فاعلية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن استطلاع شارك فيه 6200 طبيب من 30 دولة أكدوا فيه إن دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكوين كان أكثر فعالية في علاج مصابى فيروس كورونا حيث تم منح الأطباء في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والصين رخصة لوصف هذا الدواء لمرضى كورونا على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا يوجد دواء يمكن أن يمنع أو يشفي الفيروس حتى الآن.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية تجربة عالمية تسمى SOLIDARITY ، يشارك فيها علماء في دول من جميع أنحاء العالم ، لاختبار العقاقير التي تعمل جيدًا مع مرضى فيروس كورونا كلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين.

وقال 53 % الأطباء في إيطاليا إنهم استخدموا الأدوية لعلاج الفيروس القاتل ، بينما كان في الصين 44 %وقال 13 % فقط من أطباء المملكة المتحدة الذين شملهم الاستطلاع إنهم وصفوا الكلوروكين لمرضى الفيروس التاجي ، على الأرجح من خلال العيادات الخاصة.

ولم يشر الاستطلاع إلى الأدوية الأخرى التي تم التصويت عليها بشكل أكثر فعالية في علاج فيروس كورونا لكنها لاحظت أن العلاجات الثلاثة الأكثر شيوعًا التي وصفها الأطباء هي المسكنات (56 %) ، وهو نوع من مسكنات الألم ، أزيثروميسين (41 %) ، مضاد حيوي يستخدم للعدوى البكتيرية ، وهيدروكسي كلوروكوين (33 %).

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة سيرمو بيتر كيرك نتائج الاستطلاع بأنها "كنز من الأفكار العالمية لصانعي السياسات"، وسيرمو هي منصه افتراضية للأطباء قامت بإستطلاع ارائهم هو الدواء الذى تبين أنه الأكثر فاعليه في المعركة ضد كورونا حتى الان.

ويعد هيدروكسي كلوروكوين دواء الملاريا هو أفضل دواء للفيروس التاجي متوفر حاليًا ، وفقًا لاستطلاع دولي لآلاف الأطباء، فمن بين 6200 طبيب تم استطلاع رأيهم من 30 دولة قالت الغالبية إنه العلاج الأكثر فعالية للفيروس.

وفى ظل استمرار تفشى المرض بصورة كبيرة بدول العالم وعدم وجود علاج في الأفق تم منح الأطباء في أوروبا والولايات المتحدة والصين رخصة لوصف الدواء الواعد لمرضى كورونا لكن المملكة المتحدة منعت الأطباء من التخلص من هيدروكسي كلوروكين وهو شكل من أشكال الكلوروكين حتى اكتمال التجارب السريرية التي تؤكد فاعليته.

ما هي الدول التي وافقت بالفعل على الكلوروكوين لعلاج المرضى؟

وافق منظمو الطب في الولايات المتحدة على استخدام الأدوية المضادة للملاريا كلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين في المرضى الذين يعانون من الحالات الشديدة من فيروس كورونا ، ويمكن للأطباء في جميع أنحاء الولايات الآن وصف الأدوية للمرضى الذين يعانون من مرض خطير في الفيروس، بعد أن تم منحهم الموافقة الطارئة من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) في 30 مارس.

وقد تم إبلاغ الأطباء في إسبانيا وإيطاليا وهما الدولتان الأوروبيتان الأكثر تضررا أنهما يمكنهما وصف أدوية الملاريا كملاذ أخير.

أما فى المملكة المتحدة ، في غضون ذلك ، تم توجيه الأطباء بعدم استخدام الأدوية ، والتي يمكن أن تعالج أيضًا التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة ، باستثناء التجارب السريرية.

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وتم استخدام الدواء في الصين طوال فترة تفشي المرض وأبلغ الأطباء عن نتائج جيدة ، ولكن لم يتم نشرها في تجارب علمية قوية، وكانت كوريا الجنوبية أيضًا من بين الدول الأولى التي بدأت في استخدامها ، وكانت هناك تقارير من أطباء في هولندا يقدمونها لمرضى كورونا

وفي فرنسا ، أفاد فريق بقيادة البروفيسور ديدييه راولت في مستشفى في مرسيليا الأسبوع الماضي أنهم أجروا دراسة على الكلوروكين على 36 مريضًا مصابين بكورونا.

وأضاف: "يجب أن يكون للأطباء صوت أكبر في كيفية تعاملنا مع هذا الوباء وأن يكونوا قادرين على تبادل المعلومات بسرعة مع بعضهم البعض ومع العالم".

في جميع أنحاء العالم ، تقوم البلدان بتوسيع نطاق الوصول إلى الكلوروكين ، وهو شكل اصطناعي من الكينين ، يأتي من أشجار الكينشونا ويستخدم منذ قرون لعلاج الملاريا، وهي تعمل ضد هذه الظروف عن طريق تثبيط الاستجابة المناعية للجسم عندما تبالغ في رد الفعل ويمكن أن تكون مفيدة لمرضى فيروس التاجية بنفس الطريقة.

أظهرت التجارب المبكرة في الصين أنه يمكنهم تقليل الآثار الشديدة للفيروس التاجي ، ويفكر الأطباء حتى في الاستخدام الشامل للأدوية على أنها وقائي لإعطاء الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس ولكن لم تظهر عليهم الأعراض بعد.

من جانب أخر ستقوم دراسة أوروبية تسمى Discovery بدراسة أربعة علاجات تجريبية ، بما في ذلك الكلوروكين ، باستخدام 3200 مريض تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب الفيروس القاتل في المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وفرنسا والسويد ولوكسمبورج

فيما حذر الأطباء أمس من أن المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل والذئبة وأمراض المناعة الذاتية الأخرى قد يواجهون فقدان الأدوية الحيوية إذا تم تحويلهم إلى سبب الفيروس التاجي.

ويحذر العلماء ، من جامعة Sapienza في روما ، من عدم وجود إمدادات كافية من مضادات الملاريا لاستخدامها على نطاق واسع دون أخذها بعيداً عن مرضى المناعة الذاتية الحاليين.

وقالت الرابطة الأوروبية لمكافحة الروماتيزم (EULAR) إن استخدام هذه الأدوية لعلاج فيروس كورونا يمكن أن يكون له آثار خطيرة على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الروماتيزم في جميع أنحاء أوروبا.