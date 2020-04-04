شكرا لقرائتكم خبر عن عقار مثبط للمناعة يظهر نتائج مبشرة لعلاج كورونا في مدينة ووهان الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة لحالة مريض في ووهان، الصين، أن المثبط المناعي “tocilizumab” المستخدم لتثبيط المناعة للورم النقوي المتعدد وسرطانات الدم الأخرى، قد يكون علاجًا فعالًا لـ COVID-19 .

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، يشيرالتقرير، الذي نشر في Blood Advances ، إلى أنه تم نقل المريض، وهو رجل يبلغ من العمر 60 عامًا تم تشخيصه مع الورم النقوي المتعدد في عام 2015 وكان يخضع لعلاج طبي، إلى المستشفى في فبرايربسبب ضيق في الصدر وضيق في التنفس.

وعلى الرغم من أنه لم يظهر أعراض السعال أو الحمى ، إلا أنه أثبت أنه إيجابي لـ COVID-19 وتم تصنيف مرضه على أنه شديد.

أما تناوله العلاجات المضادة للفيروسات والكورتيكوستيرويد لم يؤثر على أعراضه بالكامل، وفي اليوم الثاني في المستشفى ، أظهر مسح بالأشعة المقطعية على الصدر أن المريض يعاني من عتامات في رئتيه ، وهي سمة من سمات الالتهاب الرئوي.

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وكانت مستوياته من إنترلوكين -6 (IL-6) ، وهو سيتوكين موالي للالتهابات ، مرتفع ، وبعد إعطاء " توسيليزوماب" عن طريق الوريد ، انخفضت مستويات IL-6 للمريض، وبعد ثلاثة أيام من علاج توسيليزوماب ، تم حل ضيق صدره ؛ وبعد 10 أيام ، تم مسح الأشعة المقطعية وخرج من المستشفى.

وأشار القائمين على الدراسة إلى أن مرضانا الذين يعانون من الأورام الخبيثة الدموية يعانون من كبت المناعة ، مما قد يعرضهم لخطر أعلى للإصابة بفيروسات تاجية جديدة.

وقال تشانغ تشنغ تشنغ ، دكتوراه في الطب ، من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين والمؤلف الرئيسي للدراسة، "يستخدم Tocilizumab بشكل شائع لعلاج متلازمة إطلاق السيتوكين ، وهي استجابة التهابية جهازية تحدث استجابة للعلاج بأنواع معينة من العلاجات المناعية.

ويقترح الدكتور تشنغ أيضًا أنه نظرًا لأن المريض يعاني من ضيق في الصدر ونقص في التنفس دون أعراض COVID-19 الأخرى ، خاصة السعال والحمى ، فقد لا تكون الأعراض السريرية للفيروس نموذجية في المرضى الذين يعانون من الأورام الخبيثة الدموية.

ويأمل فريق البحث أن تقدم دراسة الحالة هذه رؤى وتحفز المزيد من البحث، وقال الدكتور تشنغ: "كان Tocilizumab فعالاً في علاج COVID-19 في هذا المريض المصاب بالورم النقوي المتعدد ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب السريرية والعشوائية للتحقق من النتائج".