هل شراء الملابس المستعملة ينقل عدوى كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تفكر في شراء الملابس المستعملة أو تأجير الفساتين، فربما يجب أن تتوقف عن الأمر ليس فقط لأنك تجلس في منزلك في فترة عزل منزلي بل أيضاً لأنك لا تعرف هل الملابس المستعملة قد تكون ناقلاً محتملاً لفيروس كورونا أم لا، وفقاً لما ذكره موقع " Elle".

كيف ينتقل فيروس كورونا من الملابس المستعملة؟

على الرغم من أن الأمر لم يتم تأكيده علمياً إلا إن "الاحتياط والوقاية خير من العلاج"، وبالنظر إلى أن هذا الفيروس جديد إلى حد ما، فإن المعلومات محدودة حول الطبيعة الدقيقة لعمر الفيروس، لذا يجب توخي الحذر واعطاء الأولوية لصحتك الشخصية دائماً، لذا فمن الأفضل ألا تشترى الملابس المستعملة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أنه "ليس من المؤكد إلى متى يبقى الفيروس المسبب لـ Covid-19 على الأسطح." ومع ذلك تشير الدراسات إلى أن فيروس كورونا قد يستمر على الأسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام .

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وقال العلماء أيضًا أن فرص التقاط عدوى فيروس كورونا من العبوات المغلفة التي يتم توصيلها لمنزلك تكون "منخفضة"، سواء اشتريت ملابس أون لاين أو أطعمة.

وبالمثل، نصحت جامعة هارفارد بغسل الملابس باعتباره "احتياطات وقائية" لأولئك الذين يهتمون بشكل مباشر بمرضى Covid-19 وتطهير الأسطح التي تلمسها مثل: أجهزة الكمبيوتر اللوحية، مقابض الأبواب، مستلزمات الحمامات والهواتف، ولوحات المفاتيح ، والأجهزة اللوحية.



شراء الملابس المستعملة

طرق للوقاية من كورونا عند شراء الملابس المستعملة

-بمجرد شراء الملابس المستعملة يمكنك أن تستخدم القفازات أو الجوانتي وتقوم بنقعها لمدة 24 ساعة في محلول التنظيف وغسلها يدويًا في منظف مضاد للبكتيريا (وأنت لا تزال ترتدي القفازات).

أغسل يديك بعد عملية التنظيف للملابس المستعملة.