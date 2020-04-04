شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة موناش الأسترالية: اكتشاف دواء للطفيليات يقتل فيروس كورونا فى 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أجرتها جامعة موناش الأسترالية، أنه قد يكون هناك أمل أخيرا فى القضاء على فيروس كورونا، بعد اكتشاف دواء مضاد للطفيليات متوفرًا بالفعل حول العالم، يمكنه أن يقتل الفيروس في غضون 48 ساعة.

وأوضح العلماء من معهد الطب الحيوى فى موناش، أن جرعة واحدة من دواء "إيفرمكتين"، يمكن أن توقف نمو فيروس كورونا في الخلايا.

وIvermectin هو دواء مضاد للطفيليات معتمد من هيئة الدواء والأغذية الأمركية FDA ، وقد ثبت أيضًا أنه فعال في المختبر ضد مجموعة واسعة من الفيروسات، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية وحمى الضنك والإنفلونزا وفيروس زيكا.



عقار يقضى على كورونا 48 ساعة

ووفقا لموقع الجامعة الرسمى، قالت الدكتورة كايلي واجستاف من معهد موناش للطب الحيوي، الذي قاد الدراسة أن العلماء أظهروا أن العقار، إيفرمكتين أوقف نمو فيروس كورونا في الخلايا في غضون 48 ساعة.

وأضافت: "وجدنا أنه حتى جرعة واحدة من الدوء، يمكنها أن تزيل بشكل أساسي كل الحمض النووي الريبي الفيروسي لمدة 48 ساعة وحتى في 24 ساعة كان هناك انخفاض كبير في ذلك"، ولكن حذرت الطبيبة، من أن الاختبارات التي أجريت في الدراسة كانت في المختبر وأنه يجب إجراء التجارب على المزيد من الأشخاص.

وعلى الرغم من أن استخدام الإيفرمكتين على نطاق واسع على أنه دواء آمن، ولكننا بحاجة لمعرفة ما إذا كانت الجرعة التي يمكنك استخدامها عند البشر ستكون فعالة.

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ووفقا للدراسة، فانه لا يعرف الآلية التي يعمل بها الإيفرمكتين على الفيروس، إلا أنه من المحتمل، بناءً على تأثيره في الفيروسات الأخرى، أن يعمل على إيقاف الفيروس عن طرق "إخماد" قدرة الخلايا المضيفة على التخلص منه.

توصلت الدكتورة واجستاف إلى اكتشاف مفاجئ سابق بشأن الإيفرمكتين في عام 2012 عندما حددت العقار ونشاطه المضاد للفيروسات مع أستاذ معهد موناش للطب الحيوي اكتشاف ديفيد جانز، أيضا مؤلف في هذه الورقة. يبحث البروفيسور جانز وفريقه عن إيفرمكتين لأكثر من 10 سنوات باستخدام فيروسات مختلفة.

وقال دكتور واجستاف إن استخدام الإيفرمكتين لمكافحة COVID-19 سيعتمد على نتائج المزيد من الاختبارات قبل السريرية والتجارب السريرية في نهاية المطاف ، مع التمويل المطلوب على وجه السرعة لمواصلة تقدم العمل.

تم نشر نتائج الدراسة تعاونية يقودها معهد موناش للطب الحيوي (BDI) مع معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة (معهد دوهرتي) ، في المجلة الطبية Antiviral Research .