أهمية تنظيم وقت طفلك في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 11:44 صباحاً - الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك... مقولة نسمعها دائماً منذ نعومة أظافرنا لتدل على أهمية الوقت وأهمية استغلاله، فالوقت هو العمر، وهو كل لحظة تمر من حياتنا سواء كانت مفرحة أو محزنة، ناجحة أو فاشلة، ونرى في أكثر الإحصائيات التي تم عملها على الأشخاص الناجحين البارزين في كثير من المجتمعات المختلفة أن هناك صفة مشتركة بين كل هؤلاء الناجحين، وهي كيفية إدارة الوقت وتنظيمه، لذلك عليك يا الخليج 365 تعلم كيفية تنظيم وقتك ووقت طفلك؛ حتى تستطيعي الحصول على طفل ناجح داخل مجتمعه، وإليكِ الخليج 365 عشر نصائح لتنظيم وقت طفلك في المنزل وفقاً لما أوضحه اختصاصي التربية «وليد الزرقاني».

كيفية تنظيم وقت طفلك في المنزل



- يجب عليك أولاً الخليج 365 أن تقومي بعمل جدول مبسط لليوم؛ لكي تستطيعي تنظيم وقت طفلك،



- عليك تجربة تحديد وقت تقريبي لكل شيء سوف تقومين بوضعه في جدول طفلك اليومي بالمنزل



- الاستيقاظ مبكراً عامل مهم جداً في الحفاظ علي صحة طفلك البدنية والنفسية.



- عمل نظام غذائي مكون من جميع العناصر الغذائية، وبالأخص الخضراوات والفواكه، ومحاولة جعل أوقات الطعام بميعاد محدد على مدار اليوم.



- ممارسة الرياضة مهمة جداً، الرياضة تقوم بالحفاظ على جسم طفلك وصحته، كما تساعده أيضاً في التخلص من الطاقات والشحنات السلبية، لذلك احرصي عليها بشكل يومي

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- تخصيص وقت ليس بالكثير للمذاكرة، في المذاكرة أوقات طويلة قد تقوم بعمل نتائج عكسية على استيعاب الطفل لدروسه، وللطفل طاقة محددة ومعينة للاستيعاب، قد تزيد بالتدريب والإصرار، ولكن احرصي دائماً على أن لا تكون المذاكرة لأوقات طويلة؛ فيمل الطفل ولا يستوعب شيئاً جديداً.



- اللعب والترفيه مهم جداً، فجميع الناجحين في حياتهم العملية والاجتماعية يخصصون وقتاً محدداً للعب والترفيه، فالعقل أيضاً يحتاج إلى راحة وتنفيس.



- مشاهدة التلفاز والأفلام تحت إشرافك عامل مهم أيضاً، احرصي على عدم جلوس طفلك أمام التلفاز وقتاً طويلاً، واختاري له المحتوى الترفيهي ولكن الهادف السوي أيضاً؛ لأن ما سوف يشاهده الطفل يؤثر عليه، لذلك اجعلي هذا التأثير يكون إيجابياً.



- المرونة مهمة أحياناً، فالصرامة لا تؤتي ثمارها بالعنف والضرب، كوني دائماً مرنة مع طفلك، وفي الوقت نفسه مع محاولة التشبث قدر الإمكان بالجدول والاستفادة بشكل كبير من الوقت.



- يجب أن يحصل طفلك في نهاية يومه على قسط كافٍ من النوم؛ حتى ينمو جسده بشكل سليم، ثم يستطيع ممارسة نشاطاته في يومه المقبل بشكل جيد.