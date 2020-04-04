الحجم الطبيعي للأطفال حديثي الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 أبريل 2020 11:44 صباحاً - اعلمي عزيزتي أنه من اليوم الأول لطفلك، سيتابع الأطباء الوزن والطول وحجم الرأس، النمو مؤشر جيد للصحة العامة، الأطفال الذين ينمون بشكل جيد يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام، في حين أن ضعف النمو يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة ما بالطفل، الدكتور «مختار فتحي» اختصاصي الأطفال وحديث الولادة يوضح حجم الأطفال حديثي الولادة، وبعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على حجم الطفل حديثي الولادة.

ما حجم الأطفال حديثي الولادة؟



يأتي الأطفال حديثو الولادة في مجموعة من الأحجام الصحية. يزن معظم الأطفال المولودين بين 37 و40 أسبوعاً ما بين 5 أرطال (2500 جرام) و8 أرطال (4000 جراماً).

عادة ما يكون حديثو الولادة الذين هم أثقل من الطفل العادي بخير، قد يحصلون على اهتمام إضافي من الأطباء والممرضات بعد الولادة؛ للتأكد من عدم وجود مشاكل، يمكن أن تؤثر الأشياء المختلفة على حجم الطفل عند الولادة، طول الحمل مهم، يميل الأطفال المولودون في موعد استحقاقهم، أو بعد ذلك إلى أن يكونوا أكبر من أولئك الذين ولدوا في وقت سابق.

هناك عوامل أخرى تدخل في حجم الطفل حديث الولادة



حجم الوالدين

قد يكون لدى الآباء الكبار وطوال القامة عدد أكبر من الأطفال حديثي الولادة.

ولادات متعددة



إذا كان لديك توائم أو ثلاثة توائم أو أكثر، يمكنك الاعتماد على صغر حجم أطفالك. يجب على المضاعفات مشاركة مساحة نموها في الرحم، وغالباً ما يولدون مبكراً، مما يؤدي إلى حجم صغير عند الولادة.

ترتيب الولادة



أحياناً يكون الأطفال الأُوَلُ أصغر من الإخوة أو الأخوات الذين يولدون لاحقاً.

جنس المولود

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تميل الفتيات إلى أن يكنّ أصغر، والأولاد أكبر، لكن الاختلافات طفيفة عند الولادة.

صحة الأم أثناء الحمل



تشمل الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة أماً تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب، إذا كانت الأم مصابة بداء السكري أو تعاني من السمنة، فقد يكون وزن الطفل أكبر.

التغذية أثناء الحمل



التغذية الجيدة ضرورية لنمو الطفل قبل الولادة وبعدها. يمكن أن يؤثر سوء التغذية أثناء الحمل على وزن الطفل حديث الولادة وكيفية نموه.

الرضيع



يمكن أن يؤدي اكتساب الكثير من الوزن إلى زيادة احتمال ولادة طفل أكبر من المتوسط.

صحة الطفل



يمكن أن تؤثر المشاكل الطبية، بما في ذلك بعض التشوهات الخلقية وبعض العدوى أثناء الحمل، على وزن ولادة الطفل ونموه اللاحق.