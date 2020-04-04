ترامب يبعث رسالة طمأنة حول اختبار أدوية علاج فيروس كورونا المستجد

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استمرار بلاده في اختبار عدة أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى وجود نتائج مبشرة لبعض الأدوية التي تم اختبارها، داعيًا جميع الأميركيين بتنفيذ توصيات الحكومة المتمثلة في ارتداء "الكمامات" لدى الخروج إلى الأماكن العامة، لمنع تفشي الوباء.وأوضح "ترامب" خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة من "البيت الأبيض"، أن العالم يواجه عدوًا غير مرئي في ظل تفشي فيروس كورونا، قائلًا: "إننا في وضع جيد للانتصار في الحرب ضد وباء كورونا. نتعامل مع عدو غير مرئي لكننا سننتصر عليه".

وأضاف الرئيس الأميركي، أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة، قائلًا: "الأمر سيكون طوعيًا حقًا. ليس عليكم أن تقوموا بذلك، وأنا اخترتُ ألا أقوم به. لكنّ بعض الأشخاص قد يرغبون في فعل ذلك، وهذا حسن".

كما طالب ترامب جميع الأميركيين بالتزام المنازل لتخطي أزمة كورونا، معلنا عن بناء مستشفيات مؤقتة للمساعدة في مكافحة الوباء، ووعد بتوفير أكثر من 5 آلاف جهاز تنفس صناعي للولايات الأميركية، مؤكدا أن القطاعات الصحية ستعالج المواطنين الذين لا يملكون تأمينا طبيا، لافتًا إلى أن إدارته ستعلن إجراءات جديدة لمكافحة انتشار كورونا، لافتا إلى محاولة تأمين الإمدادات الطبية اللازمة لنيويورك وكل الولايات.

من جانبه، أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، عن تخصيص 1.5 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة في تلك الأزمة، مؤكدًا ما أعلنه ترامب حول علاج جميع المواطنين قائلا: "سنعالج كل المواطنين حتى من لا يمتلك تأمينا طبيا".

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