إصابة 15 من الأطقم الطبية بكورونا في مصر

القاهرة – لايف ستايل
قالت ريم عماد، مديرة المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، إنه جرى اكتشاف عدد من الإصابات بين الأطباء والممرضين بفيروس كورونا المستجد.
ولفتت عماد إلى أن إجمالي عدد المصابين 15 من الطاقم الطبي: 12 ممرضا و3 أطباء، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم جميعا لمستشفيات العزل لتلقي العلاج.
وأوضحت في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن"، أنه تقرر عدم استقبال أي حالات جديدة من مرضى الأورام بالمعهد خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى التأكد من سلامة جميع الموجودين من الأطقم الطبية أو المرضى بالمعهد، مؤكدة أنه لا توجد أي إصابات بين المرضى المحجوزين بالأٌقسام المختلفة.
وتابعت أنه جرى أمس الجمعة، تعقيم المعهد ويجري حاليا مسح وملاحظة كاملة لجميع الموجودين والمخالطين للمصابين.
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