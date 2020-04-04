شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. حقيقة إصابة الأطفال بفيروس كورونا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عدد من الأطفال بالوباء المنتشر كورونا، وهذا تسبب في حدوث حالة من الرعب والخوف الشديد عند الكثير من الأمهات، وخلال سلسلة س وج، التي يقدمها الخليج 365 للقراء، سنتعرف أكثر على فرص إصابة الأطفال بالفيروس التاجي كورونا، وذلك وفقا لموقع " kidshealth".

ما هو الفيروس التاجي كورونا COVID-19؟

في أواخر عام 2019 ، بدأ نوع جديد من فيروسات التاجية بالانتشار، وخاصة في الصين، وكانت أعراضه تشبه الأنفلونزا، وأصبح ينتشر بسهولة بين الأشخاص والبلدان، وبعد بحث العلماء علي هذا الفيروس سمي بالتاجي كورونا.

ما هي علامات وأعراض الفيروس التاجي كورونا COVID-19؟

هناك العديد من الأعراض والعلامات الخاصة بالفيروس التاجي كورونا، وهي:

-ارتفاع في حرارة الجسم.

-سعال جاف.

-صعوبة في التنفس.

- يعاني بعض المصابين من التهاب في الحلق.

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كيف ينتشر الفيروس التاجي كورونا COVID-19؟

يمكن أن يصاب الناس بالفيروس التاجي عن طريق الجلوس مع المصابين أو الحاملين للفيروس، ويحدث هذا عندما يعطس المصاب أو يسعل ، ويرسل قطرات صغيرة في الهواء، ويمكن أن تهبط في أنف أو فم أو عيون شخص قريب من المصاب.

كما يمكن الإصابة في حالة لمس الأسطح الحاملة للفيروس، ثم لمس أنفهم أو فمهم أو عيونهم.

هل الفيروس التاجي كورونا COVID-19 خطر على الأطفال؟

لا يزال الخبراء يبحثون في هذا الأمر وخاصة بعد وجود حالات مصابة من الأطفال بالفيروس التاجي كورونا، ولكنهم أصيبوا من أحد أفراد الأسرة.

هل أعراض إصابة الطفل بفيروس كورونا مثل البالغين؟

أعراض إصابة الأطفال تكون أقل حده من البالغين.

كيف أحمي طفلي من الإصابة بالفيروس التاجي؟

تأكد من حصول أطفالك على جميع التطعيمات الخاصة بهم، أهمهم الحصبة والإنفلونزا، وعليك ابعادهم قدر المستطاع عن أي شخص مصاب بأعراض بسيطة كالأنفلونزا أو البرد.