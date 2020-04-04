حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا في بريطانيا

قالت السلطات البريطانية السبت، إنها تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا الذي ليس له حاليا علاج محدد مرخص حتى الآن.

وذكرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أنها تتحرى عن 14 منتجا وهميا أو غير مرخص لعلاج كوفيد-19 وهو المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا.

وتشير أحدث إحصاءات إلى أن 3605 بريطانيين توفوا حتى الآن بسبب كورونا وقال خبراء إن عدد الوفيات سيواصل الارتفاع إلى أن تسري تدابير العزل العام التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة وتؤدي إلى إبطاء انتشار المرض خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت الوكالة إنها “تتحرى عن معدات زائفة للاختبار الذاتي وأدوية يصفها مسوقوها على أنها معجزة”.

وقالت ليندا سكاميل المسؤولة في وكالة تنظيم الأدوية: “لا تخدعكم عروض المنتجات الطبية الموجودة على الإنترنت للمساعدة في منع كوفيد-19 أو علاجه”.

وتابعت سكاميل قائلة: “لا يوجد علاج مجاز رسميا لعلاج أو منع كوفيد-19 ومن ثم فإن أي ادعاء لفعل ذلك غير مجاز وليس لديه موافقات تنظيمية ضرورية كي يتم بيعه في سوق المملكة المتحدة”.