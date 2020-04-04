شكرا لقرائتكم خبر عن لا خروج ولا مكياج.. لماذا تظهر حبوب الشباب ؟ اعرفى الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الافراط فى وضع الماكياج على البشرة والتعرض المستمر للشمس والأتربة من العوامل التى تؤثر على صحة البشرة وتزيد من ظهور حب الشباب والبقع الداكنة، ولكن مع العزل المنزلى بسبب انتشار فيروس كورونا، لا تتعرض السيدات للأتربة أو يضعن الماكياج بشكل كبير ومع ذلك تظهر الحبوب على الوجه.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstodayفأن هناك أسباب كثيرة لظهور حب الشباب على البشرة وهى:

1:التغيرات الهرمونية فى الجسم تسبب ظهور حب الشباب على البشرة، وذلك ليس له لاقة بالخروج من المنزل ، فهى طبيعة فى الجسم وتظهر على البشرة.

2:عدم الاهتمام بغسل البشرة يوميا قد يزيد من ظهور حب الشباب عليها ، لذلك ينصح باستغلال الجلوس فى المنزل والاهتمام بالبشرة وغسلها دائما.

3:الاكثار من تناول الأطعمة الدهنية يزيد من ظهور حب الشباب على البشرة، لذلك ينصح بتجنب الأطعمة الدهنية واستبدالها بالخضراوات والفواكه.

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4:اقتراب موعد الدورة الشهرية يسبب ظهور حب الشباب على البشرة، فلا داعى من القلق من ذلك.

5:الضغط النفسى والعصبى من ابرز الاسباب التى تؤثر على صحة ونضارة البشرة وتسبب ظهور حب الشباب وخصوصا فى ظل الشعور بالذعر والقلق نتيجة انتشار فيروس كورونا.

6:الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب ظهور حب الشباب على البشرة، لذلك ينصح بعدم تناول أى ادوية إلا تحت إشراف الطبيب.

ولحماية البشرة من ظهور حب الشباب ينصح بالاهتمام بغسلها جيدا وتناول الخضروات والفواكه مع تجنب الضغط العصبى والابتعاد عن تناول الاطعمة الدهنية والسكريات.