شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": 80% من المرضى على أجهزة التنفس الصناعى فى بريطانيا سيموتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على مستشفيات بريطانيا، وتم إخبار المتطوعين العاملين في مستشفى NHS Nightingale للفيروسات التاجية بالاستعداد لحقيقة أن ما يصل إلى 80% من المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي سيموتون.

وقيل إن الأبطال المتفانين يتوافدون إلى وحدة الطوارئ المكونة من 4000 سرير في شرق لندن قيل لهم "الاستعداد لرؤية الموت" ، مع معدل وفيات من 50% إلى 80% بين أولئك الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.

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ويبدو أيضًا أن هناك نقصًا في الأطباء بالفعل بسبب عدم وجود اختبار للأطباء ، مما ترك الممرضات الكبار مسئولات عن بعض الأجنحة، وقال المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء إنه تم تقييم أكثر من 2000 طبيب في الخطوط الأمامية في إنجلترا.

وأضاف: "نحن واضحون تمامًا أننا نريد إجراء المزيد من الاختبارات" ، قائلاً إن الحكومة سلمت الحكومة 390 مليون قطعة من معدات الحماية الشخصية في الأسبوعين الماضيين.

وقد يضطر ما يقرب من خمس الشركات البريطانية الصغيرة إلى الإغلاق في الأسابيع الأربعة المقبلة بعد نفاد السيولة النقدية وسط شكاوى من رفض البنوك منحها قروضًا مدعومة من الحكومة.

وتحاول الحكومة يائسة زيادة عدد الاختبارات التي تم إجراؤها ، حيث حذر الخبراء من أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الإغلاق الذي يهدد بتفكيك الاقتصاد.