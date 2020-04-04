شكرا لقرائتكم خبر عن كل مشكلة وليها حل ..ازاى تقللى ظهور الشعر فى الوجه من غير ما تروحى للكوافير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة العزل المنزلى واتباع طرق الوقاية من عدم الخروج من المنزل وحظر التجوال وغيرها من الاجراءات الاخرى، تعانى السيدات من عدم الذهاب لصالون التجميل والاهتمام باناقتها وظهور الشعر الكثير على الوجه والحواجب، مما يؤثر على جمالهن ونفسيتهن.

لذلك يقدم الخليج 365 وصفات طبيعية فى المنزل تساعد على تقليل ظهور الشعر فى الوجه، وذلك حسب ما ذكره موقع food.ndtv وهى

1:قناع بياض البيض

يساعد قناع بياض البيض على تقليل نمو الشعر فى الوجه، كما انه يحتوى على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات والبرويتن الذى يعمل على تغذية البشرة ونضارتها، وذلك عن طريق خلط بياض البيض مع معلقة كبيرة من النشا وتطبيق الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم غسله بالمياه الفاترة.

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2:قناع السكر والليمون

من أفضل الطرق الطبيعية الغنية بالعناصر والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة البشر وتقليل ظهور الشعر بالوجه، كما انه يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من الشوائب والبقع الداكنة بها، وذلك عن طريق خلط معلقتين من السكر مع نصف ليمونة وتطبيق الخليط على البشرة مع فرك البشرة بحركات دائرية وغسل الخليط بالمياه الفاترة .

4: الليمون والعسل الابيض

من الوصفات الطبيعية التى تعمل على ترطيب البشرة ونضارتها وتفتيحها، فضلا عن ذلك فله تاثير قوى فى تقليل نمو الشعر فى الوجه والحفاظ على نضارتها وجمالها، وذلك عن طريق خلط معلقه من العسل الابيض مع نصف ليمونة وتطبيق الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة ثم غسله بالمياه الفاترة.

4: البطاطس والعدس

تحتوى البطاطس على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات المهمة لصحة البشرة وتساعد على تفتيحها ونضارتها، كما يساعد العدس على ترطيب ونضارة البشرة وتقليل ظهور الشعر بها ، وذلك عن طريق خلط هريس البطاطس مع العدس المطحون ومعلقة من العسل الابيض وتطبيق الخليط على البشرة وتركه لمدة ربع ساعه ثم غسله بالمياه الفاترة.

5: البابايا والكركم

يحتوى الكركم على العديد من العناصر الهامة لصحة ونضارة البشرة ، كما تحتوى البابايا على نسبة عالية من الخصائص التى تساعد على تقليل نمو الشعر فى البشرة، لذلك ينصح بخلط البابايا مع الكركم وتطبيق الخليط على البشرة وتركه لمدة 20 دقيقة ثم غسله بالمياه الفاترة.