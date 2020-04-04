تعرف علي أهم 8 نصائح شهيرة للوقاية من كورونا

يوجه المتخصصون فى الخدمات الطبية حول العالم نصائح عديدة للجمهور من أجل الوقاية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولعل أشهر تلك التوجيهات هى غسل اليدين والبعد الاجتماعى وعدد آخر من التحذيرات الهامة، لكن ما السبب فى تكرار هذه النصائح والتشديد على ضرورة اتباعها لتجنب الإصابة بألفيروس التاجى؟.

هذا ما يوضحه تقرير نشره الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية، حول التدابير الوقائية الأساسية ضد ألفيروس التاجى الجديد، وتقول منظمة الصحة العالمية، فى تقريرها، "كن على علم بآخر المعلومات حول تفشى COVID-19، المتاحة على موقع منظمة الصحة العالمية عبر الإنترنت".

وأضافت "من خلال هيئة الصحة العامة الوطنية والمحلية.. يعانى معظم الأشخاص الذين يصابون بالعدوى من مرض خفيف ويتعافون، ولكن يمكن أن يكون أكثر خطورة بالنسبة للآخرين.. اعتن بصحتك واحم الآخرين من خلال القيام بما يلى

1- اغسل يديك كثيرًا

نظف يديك بشكل منتظم وشامل باستخدام فرك اليد الذى يحتوى على الكحول أو اغسلهما بالماء والصابون.

لمإذا؟.. غسل اليدين بالصابون والماء أو باستخدام فرك اليدين بالكحول يقتل ألفيروسات التى قد تكون على يديك

2- حافظ على البعد الاجتماعى

حافظ على مسافة متر وأحد (3 أقدام) على الأقل بينك وبين أى شخص يسعل أو يعطس.

لمإذا؟.. عندما يسعل شخص ما أو يعطس يرش قطرات سائلة صغيرة من أنفه أو فمه قد تحتوى على فيروس.. إذا كنت قريبًا جدًا، يمكنك التنفس فى القطرات، بما فى ذلك فيروس COVID-19 إذا كان الشخص يعانى من السعال

3- تجنب لمس العينين والأنف وألفم

لمإذا؟.. تلمس الأيدى العديد من الأسطح ويمكنها التقاط ألفيروسات.. بمجرد التلوث، يمكن أن تنقل اليدين ألفيروس إلى عينيك أو أنفك أو فمك.. من هناك، يمكن للفيروس أن يدخل جسمك ويمكن أن يجعلك مريضا.

4- تدرب على النظافة التنفسية

احرص على اتباع النظافة التنفسية الجيدة ومن حولك.. وهذا يعنى تغطية فمك وأنفك بمرفقك أو بمنديل عند السعال أو العطس.. ثم تخلص من المناديل المستخدمة على ألفور.

لمإذا؟.. قطرات السعال أو العطس نتشر ألفيروس.. من خلال اتباع النظافة الصحية التنفسية الجيدة، فإنك تحمى الأشخاص من حولك من ألفيروسات فى حالات الإصابة بالبرد والإنفلونزا و COVID-19.

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5- إذا كنت تعانى من الحمى والسعال وصعوبة التنفس.. اطلب الرعاية الطبية مبكرًا

ابق فى المنزل إذا شعرت بتوعك.. وإذا كنت تعانى من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، اطلب العناية الطبية واتصل مقدمًا.. واتبع توجيهات السلطات الصحية المحلية.

لمإذا؟.. ستحصل السلطات الوطنية والمحلية على أحدث المعلومات حول الوضع فى منطقتك.. وسيسمح الاتصال لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتوجيهك بسرعة إلى المرفق الصحى المناسب.. سيحميك هذا أيضًا ويساعد على منع انتشار ألفيروسات والالتهابات الأخرى.

6- ابق على اطلاع واتبع النصائح المقدمة من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك

ابق على اطلاع على آخر التطورات حولCOVID-19 .. اتبع النصائح المقدمة من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، أو هيئة الصحة العامة الوطنية والمحلية أو صاحب العمل الخاص بك حول كيفية حماية نفسك والآخرين من COVID-19".

لمإذا؟.. ستحصل السلطات الوطنية والمحلية على أحدث المعلومات حول ما إذا كان COVID-19 ينتشر فى منطقتك.. وهم فى وضع أفضل لتقديم المشورة بشأن ما يجب أن يفعله الناس فى منطقتك لحماية أنفسهم

7- اتبع فى المنزل حال الشعور بتعب أو أعراض خفيفة

ابق فى المنزل إذا بدأت فى الشعور بتوعك، حتى مع وجود أعراض خفيفة مثل الصداع وسيلان الأنف الطفيف، حتى تتعافى.

لمإذا؟.. إن تجنب الاتصال بالآخرين وزيارة المرافق الطبية سيسمح لهذه المرافق بالعمل بشكل أكثر فعالية ويساعد على حمايتك والآخرين من COVID-19 المحتمل وألفيروسات الأخرى.. فإذا كنت تعانى من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، اطلب المشورة الطبية على ألفور حيث قد يكون ذلك بسبب عدوى الجهاز التنفسى أو حالة خطيرة أخرى.

8- اتصل مقدمًا وأخبر مقدم الخدمة الخاص بك بأى سفر حديث أو الاتصال بالمسافرين

لمإذا؟.. سيسمح الاتصال المسبق منك.. لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتوجيهك بسرعة إلى المرفق الصحى المناسب.. وسيساعد ذلك أيضًا على منع الآنتشار المحتمل لـ COVID-19 وألفيروسات الأخرى

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