تعرف علي أهم طرق للتخلص من الأرق

يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من الأرق والقلق الشديدين في ظل انتشار وباء فيروس كورونا التاجي، نتيجة لارتفاع أعداد المصابين والوفيات في العديد من الدول، فالمتابعة المستمرة للأخبار الخاصة بالفيروس تعد السبب في تعرضك لصعوبة في النوم، وأيضا عدم قدرتك علي رؤية أقاربك وأصدقائك تزيد من هذا الأمر.

وخلال هذا التقرير يقدم الخبير النفسى جيمس ويلسون، بعض النصائح التي تساعد في التغلب علي الأرق، وفقا لموقع " dailystar"، ومنها:

-قال جيمس خبير النوم، إنه ينصح قبل ساعة من النوم بتجنب مشاهدة الأخبار المرتبطة بفيروس كورونا التاجي، أو مناقشة الأحداث الجارية مع أسرتنا، وعليك مشاهدة أو قراءة شيء مضحك، فهذه النصيحة تحسن من نفسيتك وتجعلك تنام بدون أرق.

-إذا كنت تستيقظ من النوم، أو لا تستطيع النوم بعد جلوسك على السرير لمدة 30 دقيقة، فأنت بحاجة إلي ضبط عقلك، وذلك عن طريق الاستماع لموسيقى هادئة، أو التأمل في أمر جعلك تشعرك بالسعادة سابقا، فهذه الحيل تسمح للعقل بالاسترخاء.

-ثبت مواعيد النوم الخاصة بك، هذا ما نصح به خبير النوم، فتحديد مواعيد للنوم والاستيقاظ يوميا تقلل من الأرق.

- التعرض لأشعة الشمس لأنها تساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، ويجعلك ترغب في النوم بشكل سريع.

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-تجنب القيلولة لأنها تساعد في تعرضك للأرق في الليل، ولكن إذا كنت معتادا عليها فيمكنك أخذ قيلولة قصيرة الوقت، أي لا تزيد عن 30 دقيقة.

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