دراسة تؤكد أن زيادة الوزن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

القاهرة - لايف استايل
توصلت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الدولية للسرطان إلى أن النساء اللاتي يكتسبن الوزن منذ سن البلوغ في خطر أقل للإصابة بسرطان الثدي قبل بلوغهن سن اليأس
ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، فحصت الدراسة بيانات من أكثر من 600 ألف امرأة من العديد من الدراسات المنفصلة حول العالم، وقسم الباحثون النساء إلى ست فئات عمرية ، وجمعوا معلومات عن وزنهم عند عمرين مختلفين على الأقل ، وتبعوهم بمتوسط 10 سنوات.
وكشفت الدراسة أن اكتساب حوالي 10 كيلوجرام أو أكثر من الوزن منذ البلوغ المبكر أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث.
وأشار الباحثون إلى أن زيادة الوزن بين الفئة العمرية 18-24 سنة و 45-54 سنة قللت من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 4٪ لكل 5 كيلوجرام، ووجد الباحثون أيضًا أن اكتساب الوزن خلال سن 35-44 عامًا لم يكن له أي تأثير على فرص إصابة المرأة بسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث.
وقال مينوك شوميكر ، كبير علماء الأوبئة في معهد وبائيات السرطان في معهد السرطان بلندن: "وجدنا أنه في حين أن زيادة الوزن في مرحلة البلوغ المبكرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي ، إلا أن زيادة الوزن في وقت لاحق كان لها تأثير مستقل في تقليل المخاطر أكثر".
وتلاحظ منظمة الصحة العالمية أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى النساء
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