دراسة تؤكد أن مرضى الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة لسرطان الرئة

ذكرت دراسة غريبة أن مرضى الانسداد الرئوي المزمن (COPD) قد يزيد لديهم خطر الإصابة بسرطان الرئة حى إذا لم يدخنوا أبدًا، حسبما ذكرت دراسة نشرت اليوم عبر الموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNEws”،حيث تشير النتائج إلى أن الخطر على قدم المساواة مع المدخنين الذين لا يعانون من أمراض الرئة المزمنة.

ومرض الانسداد الرئوي المزمن هو مصطلح شامل لأمراض الجهاز التنفسي التي تضيق المسالك الهوائية ، مثل التهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة، والتدخين هو عامل الخطر الرئيسي لمرض الانسداد الرئوي المزمن ، والذي يرتبط في حد ذاته بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الرئة.

لكن ما يصل إلى 39٪ من الأشخاص الذين يصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن لم يدخنوا أبدًا ، وليس من الواضح ما هو خطر الإصابة بسرطان الرئة، لأن معظم الدراسات التي تبحث في هذا الأمر تضمنت عددًا قليلاً جدًا من المشاركين

ولاستكشاف المزيد ، اعتمد الباحثون على بيانات من دراسة الفوج الوطني الوطني لخدمة التأمين الصحي (NHIS) ، والتي تشمل عينة تمثيلية من المواطنين الكوريين.

ولأغراض الدراسة الحالية ، ضم الباحثون 338548 وكان منهم (146،996) من الرجال و (191،552) من النساء تتراوح أعمارهم بين 40 و 84 عامًا ، مع عدم وجود تاريخ للإصابة بسرطان الرئة ، الذين خضعوا لفحص صحي واحد على الأقل قدمته NHIS بين عامي 2002 و 2013.

وتم تتبع صحتهم لمدة 7 سنوات في المتوسط ​​، على أساس العلاج الداخلي والخارجي والوصفات الطبية الصادرة.

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وخلال فترة المراقبة هذه ، أصيب 1834 مشاركًا بسرطان الرئة، وكان منهم 290 حالة يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن ، ولكن في 1544 حالة ، لم يكن تشخيصهم كذلك، ولم يرتبط التدخين بهذه الحالات.

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