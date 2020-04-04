تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك المانجو

المقادير

500 x جرام جبنة (كريمي فيلادلفيا)

150 x جرام بسكوت (دايجستيف)

80 x جرام زبدة

4 x عدد مانجة (مقشرة ومقطعة شرائح.)

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x كوب كريمة مخفوقة

1 x عدد مانجة (مقطعة مكعبات للتزيين)

1 x معلقة كبيرة جيلاتين

½ x كوب سكر بودرة

¼ x كوب ماء (ساخن)

الطريقة:

في الخلاط تُخلط الزبدة مع البسكويت المطحون لحد ما الخليط يتجانس.

يُوضع الخليط بالتساوي في صينية سهلة الفتح مقاس 20 سم مع الضغط براحة اليد، ويترك في الثلاجة لمدة 15 دقيقة أو حتى يتماسك جيداً.

باستخدام المضرب الكهربي تُخفق الجبن الكريمي مع السكر حتى الحصول على ملمس ناعم ومتجانس.

تُضاف الكريمة المخفوقة إلى خليط السكر، والجبن الكريمي وتقلب حتى تتجانس.

يُذاب الجيلاتين في الماء الساخن، ويضاف ¼ كوب من خليط الكريمة للجيلاتين ويقلب حتى يمتزج مع الجيلاتين، ثم تضاف بقية الكريمة للجيلاتين.

تُصب ½ كمية الكريمة فوق قاعدة البسكويت، ثم تُرص ½ كمية شرائح المانجو فوق الكريمة، ثم الكمية المتبقية من الكريمة.

تُوضع التشيز كيك في الثلاجة طوال الليل أو حتى تتماسك.

تُخفق مكعبات المانجو مع ملعقة عصير الليمون حتى الحصول على عصير ناعم.

تُرص شرائح المانجو المتبقية فوق الكريمة، ويصب فوقها عصير المانجو وتقدم باردة.. بالهنا والشفا.

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