تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك جوز الهند

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x معلقة كبيرة زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

3 x عدد بيضة

2 x كوب جوزهند (مبشور)

1 x كوب دقيق

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x كيس فانيليا

1 x معلقة صغيرة عصير ليمون (للشربات)

¾ x كوب سكر (للشربات)

¾ x كوب سكر

½ x كوب ماء (للشربات)

¼ x كوب زبيب الطريقة: يسخن الفرن على درجة حرارة 180.

فى وعاء عميق يخفق الزبد والسكر جيدا حتى يصير الخليط كريمى.

نضيف البيض واحدة تلو الاخرى مع الاستمرار فى الخفق ونضيف الفانيليا

يضاف الدقيق والباكينج بودر ويخلط جيدا.

ثم نضيف جوز الهند والزبيب ونقلب جيدا.

تصب فى صينية مدهونة زبدة وتوضع فى الفرن حتى تنضج.

فى وعاء على النار نضع السكر والماء وعصير الليمون ويترك على النار حتى يغلى ثم نخفض النار حتى نحصل على شربات السكر ويرفع من على النار ويترك ليبرد.

تسقى الكيكة بالشربات البارد وتقلب وتوضع فى طبق التقديم, تزين بكريم شانتية وشرائح جوز الهند.بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز بزبدة الفول السوداني

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