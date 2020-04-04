تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أيس كريم جوز الهند

المقادير

6 x عدد صفار بيضة

2 x كوب حليب جوز الهند

1 x كوب كريمة لبّاني

¾ x كوب سكر بودرة

الطريقة:

فى وعاء عميق نخلط الكريمة مع جوز الهند جيدا.

ثم نضع الخليط على النار حتى يوشك على الغليان ثم يرفع فورا من على النار.

ثم فى وعاء اخر نضع صفار البيض والسكر ونخلط جيدا بواسطة مضرب يدوى حتى يغلظ قوامة.

ثم نضيف لخليط الكريمة مع الخفق المستمر.

ثم نضع الخليط ثانيا على نار هادئة لمدة 8 دقائق أو لحين أن يغلط القوام ويصل لمرحلة الغليان ثم يرفع فورا.

ثم يصب الخليط فى صينية ويغطى بالنايلون ونضعة فى الفريزر لمدة 4 ساعات حتى يتجمد.

ثم ينقل لوعاء عميق ويخفق بمضرب كهربائى حتى ينعم ثم يوضع فى الفريزر مرة أخرى لمدة ساعتين حتى يجمد ثم يقدم بالهنا والشفا.

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