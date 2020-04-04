القاهرة - لايف استايل
المقادير
6 x عدد صفار بيضة
2 x كوب حليب جوز الهند
1 x كوب كريمة لبّاني
¾ x كوب سكر بودرة
الطريقة:
فى وعاء عميق نخلط الكريمة مع جوز الهند جيدا.
ثم نضع الخليط على النار حتى يوشك على الغليان ثم يرفع فورا من على النار.
ثم فى وعاء اخر نضع صفار البيض والسكر ونخلط جيدا بواسطة مضرب يدوى حتى يغلظ قوامة.
ثم نضيف لخليط الكريمة مع الخفق المستمر.
ثم نضع الخليط ثانيا على نار هادئة لمدة 8 دقائق أو لحين أن يغلط القوام ويصل لمرحلة الغليان ثم يرفع فورا.
ثم يصب الخليط فى صينية ويغطى بالنايلون ونضعة فى الفريزر لمدة 4 ساعات حتى يتجمد.
ثم ينقل لوعاء عميق ويخفق بمضرب كهربائى حتى ينعم ثم يوضع فى الفريزر مرة أخرى لمدة ساعتين حتى يجمد ثم يقدم بالهنا والشفا.
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالنعناع
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الشيكولاتة بالكريمة
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أيس كريم جوز الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.