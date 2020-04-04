تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مافن الجبنة الفيتا

القاهرة - لايف استايل المقادير 180 x جرام جبنة فيتا

2 x معلقة كبيرة زعتر (طازج مفروم)

2 x كوب دقيق

1 x كوب حليب كامل الدسم

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع قطع صغيرة)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

¼ x كوب زيت زيتون الطريقة: يسخن الفرن إلى درجة حرارة 200 مئوية.

ينخل الدقيق مع الباكينج باودر.

فى وعاء نقلب الجبنة الفيتا جيدا حتى تتفتت ثم نضيف الدقيق والفلفل الحلو والزعتر ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

فى وعاء آخر نضيف الحليب وزيت الزيتون والملح والفلفل ونقلب جيدا.

نصب خليط اللبن على خليط الدقيق مع التقليب الجيد بمضرب يدوى حتى تتجانس المكونات.

ندهن صينية الكب كيك بالزيت جيدا ونصب الخليط فى الفتحات المخصصة للخبز ثم تدخل الفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى يحمر الوجه.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بالزيتون والجبنة الرومى تعرفي علي طريقة إعداد فيليه سمك مشوي مع الفلفل الملون للرجيم

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