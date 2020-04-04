تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جبنة البيتزا

المقادير 1 x معلقة كبيرة دقيق

1 x كوب لبن كامل الدسم

½ x كوب جبنة موزريلا

½ x كوب جبنة شيدر الطريقة: فى وعاء على النار نضع اللبن ونتركة حتى يدفئ.

ثم نضيف الجبن والدقيق ونقلب حتى يمتزجوا مع بعض.

يوضع هذا الخليط على وجة البيتزا اخر عشر دقائق من التسوية. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيض بالبروكلى والجبنة الفيتا طريقة إعداد وتحضير بطاطس محمرة بجبن الموزريلا

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